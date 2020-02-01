3年才吃得到！台南大坑尾元宵擔飯擔 傳承「鹹飯」美味

台南市定民俗活動「大坑尾擔飯擔」，是新化大坑里傳承上百年的元宵節傳統，大坑里長黃永源今天舉辦傳承「鹹飯」教學，教導年輕人用大灶蒸煮「鹹飯」，90歲董玉梅與65歲楊月雲母女檔和社區老一輩人士傾襄相授，歷時1個多小時香噴噴的「鹹飯」出鍋，令人食指大動，里長黃永源說，歡迎2月8日周六元宵節來體驗大坑尾擔飯擔的人情味。

新化大坑尾「擔飯擔」，起源為因應大坑聖母宮元宵繞境，山區幅員廣大，當地105戶居民，家家戶戶會準備在地食材烹煮成鹹飯、湯品等古早味料理，再以扁擔、竹籐編成的籃子，擔到聖母宮廣場，供應陣頭及民眾一同分享，每三年一科，吸引返郷遊子及外地遊客上千人前往「逗熱鬧」。

大坑里長黃永源為免古早味「鹹飯」失傳，今天在活動中心舉辦教學傳承，「鹹飯」是新化龍崎一帶山區傳統美食，好吃的祕訣是要用大灶燒龍眼柴，用瓦斯爐和電鍋煮不出道地的風味，很多人等三年一科「大坑尾擔飯擔」，就是吃品嘗這道「鹹飯」美味。

「鹹飯」的食材有豬油、豬肉、雞肉、紅葱頭、香菇、蝦米、魷魚、米，還有適當鹽、味精和醬油，先爆豬油後，再放入紅葱頭、香菇、蝦米、魷魚炒香，再放入豬肉、雞肉拌炒，接著調味好，再把洗好的米放入攪拌，最重要的是要先煮一鍋熱水，最後放入適當煮好的熱水後蒸煮，過程要有人照顧添柴火，火勢不能太猛也不能太弱，經驗非常重要。