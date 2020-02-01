藝陣文化節打卡禮首公開 成員過馬路結合溪口藝陣

嘉義縣溪口鄉公所日前於臉書宣布今年元宵節的「藝陣文化節」因武漢肺炎取消，但為文化節準備的文創打卡禮已製作完成，還是會準時發放，今天上午嘉義縣溪口鄉公所結合溪口北極殿大年初八的開燈儀式，為文創打卡禮進行祈福加持，預計元宵節後民眾就可根據鄉公所臉書公告方式領取贈品。

嘉義縣溪口鄉長孫維聰表示，溪口鄉公所近幾年跟中正大學有藝文方面的創作交流，今年文化節文創打卡禮首次採用中正大學學生張婷韋作品「經典永存文創提袋」以英國樂團披頭四Beatles知名專輯Abbey Road，四名樂團成員過馬路的構圖，結合溪口鄉在地的民俗藝文活動，非常有創意。

張婷韋表示，作品中以孩童、短褲、赤腳來顯示出親近土地的家鄉情懷，而四名成員手中分別拿著象徵藝陣的舞獅、布袋戲、陣頭等，表達溪口將這些技藝自古早傳承至經典永恆的概念。

孫維聰表示，因為武漢肺炎疫情的關係讓大眾民心惶惶，公所希望藉由此次為文創品祈福加持，請求玄天上帝護佑鄉境平安無災，至於打卡禮領取的方式預計下周公告於溪口鄉公所和溪口鄉公所文化生活館臉書。