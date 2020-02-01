寒流造成空氣品質轉差 台南急因應

這幾天強烈寒流帶來境外汙染，因風速減弱致汙染同步累積，造成空氣品質大範圍轉差，要到4日後，北風逐漸增強後，帶動汙染物擴散，空氣才會逐漸好轉，台南市今天成立跨局處應變小組，除加強洗街，也通知大型工廠提升防治設備效率。

市長黃偉哲也特別提醒，每日的「深夜至隔天上午」，大氣條件最容易使汙染物「聚集在地表」，空氣將是一天當中最差的時段，這一時段，盡量避免從事戶外劇烈運動。

台南市環保局表示，這一波寒流自上月30日起直接將大陸的汙染物往台灣帶，由於這次寒流乾燥，汙染物移動傳輸的效率非常高，加上冷空氣的來源多半是亞洲大陸，因此目前仍舊受到這波境外汙染影響，加上寒流逐漸減弱後，天氣逐漸回暖，周末假日風速將更減弱，擴散條件轉差，境內的汙染物同步累積，導致空氣品質轉差。

台南市空氣品質為橙色指標，其中市區一度是紅色指標，環保局也啟動應變措施，包括通知60家大型工廠提升防制設備效率等減少空汙排放措施，並逐時線上監控7家3根工廠的煙道是否異常排放。通知74處大型營建工地提高裸露地灑水頻率，並出動洗街車或人工針對工地出入口及周邊道路加強洗街。

環保局表示，一早就出動稽巡查人員加強工廠、工地巡查，並在南區濱南路周邊路段進行大型柴油車目視判煙作業，也增派洗街車針對車流量大的健康路、林森路、台一線等49條道路，加強掃洗，預計執行洗街259公里。另也於成大醫院周邊執行怠速勸導，全力投入汙染改善減緩空氣品質持續惡化。