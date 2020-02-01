劇毒農藥「巴拉刈」今起禁用退場 農民:已改用替代藥劑

劇毒農藥「巴拉刈」每年造成全台200人死亡，為降低農藥不當使用風險，農委會原訂去年2月1日起全面禁用巴拉刈，因農民反彈聲浪大，農委會宣布延後1年到今天禁用退場，違規最高罰15萬元； 嘉義縣農民說，改用替代藥劑成本增加，但也適應了。

配合農委會全面禁用巴拉刈公告，嘉縣府農業處將加強稽查；嘉義縣植物保護公會(農藥商公會)說，農藥商已全面停售「巴拉刈」；陳姓農民說，農委會宣導禁用巴拉刈已有一段期間，他已改用替代藥劑，雖增加成本，但也適應了。

巴拉刈是快速作用接觸性除草劑，農委會過去允許用在除柑桔類果園、茶園、蔗園、豌豆園雜草，或耕犁前田面雜草，價格低每公升僅100元，24%巴拉刈溶液不超過200元，噴完約3、4天草枯死，因便宜效果好，深受農民愛戴，但因巴拉刈屬劇毒農藥，發生民眾服藥輕生案例，有致癌毒性，醫界呼籲禁用。

農業處說，農委會公告巴拉刈溶液及水懸劑等2種農藥禁止加工及輸入，今天生效，禁止分裝、販賣及使用 ，製造、加工、分裝、輸入或販售禁用農藥，依農藥管理法最高可處7年以下徒刑，併科750萬元以下罰金，使用禁用農藥開罰1萬000元至15萬元不等。