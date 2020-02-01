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朴子市果菜市場攤商不滿農會不清運 載垃圾倒農會

2020-02-01 12:27聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義朴子市爆發垃圾大戰，市農會經營出租的果菜市場攤商自治會，不滿農會收取租金，不按租約清運垃圾，新春期間垃圾量爆增，製造髒亂臭味，上午載運大批菜葉等垃圾，堆置農會大門抗議，攤商自治會長陳歆婕怒批農會未協調溝通就公告，今起停收垃圾，租金又貴，要求農會履約恢復清運，否則天天拿垃圾來倒。

市長吳品叡及議員黃嫈珺到場關心，吳品叡說，公所不是不收垃圾，是延續執行前市長王如經政策，市場垃圾屬事業廢棄物，應由出租的農會清運，她對攤商表達歉意，認為垃圾應由農會處理，她願參與協調。黃嫈珺表示，攤商與農會對租約內容認知不同，春節期間農會突然公告不收垃圾，讓攤商措手不及，希望縣府出面協調，農會派代表與攤商協商解決。

攤商自治會長陳歆婕等10多名攤商，上午騎車載一大包一大包及整箱菜葉等垃圾，倒農會大門前抗議農會不收垃圾，員警到場蒐證，農會也派人在場，攤商說，他們30多攤長期承租果菜市場，租金每天每坪45元太貴，2年一期租約，規定農會要集中垃圾清運，但農會只收租金不清運垃圾，向場外攤販收清潔費不清垃圾，他們質疑農會去年支付190萬代清運費花到那裡去?他們求助無門才倒垃圾抗爭。

農會總幹事田志強說，他找公所協調清運垃圾遭拒，果菜市場垃圾公所清潔隊107年12月31日起停止清運，經委由民間清運公司載運處理，108年度共支付190萬元，依攤位租賃契約內容所訂，以出租攤位收

取租金為服務，無義務處理攤位產出廢棄物，也無能力及財力繼續負擔沉重垃圾清運費，因此不得不決議今天起不提供垃圾清運，請攤商垃圾自行處理，攤商隨意丟棄垃圾,將移送環保及警方告發取締 ，農會曾與攤商開會溝通，為解決垃圾問題，他願意協商。

嘉義縣朴子市農會經營出租的果菜市場攤商自治會，不滿農會收取租金，不按租約清運垃圾...
嘉義縣朴子市農會經營出租的果菜市場攤商自治會，不滿農會收取租金，不按租約清運垃圾，新春期間垃圾量爆增製造髒亂臭味，上午載運大批菜葉等垃圾，堆置農會大門抗議。記者魯永明／攝影
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朴子市長吳品叡到場關心。記者魯永明／攝影
朴子市長吳品叡到場關心。記者魯永明／攝影
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嘉義縣朴子市農會經營出租的果菜市場攤商自治會長陳歆婕(左)怒批農會未協調溝通就公...
嘉義縣朴子市農會經營出租的果菜市場攤商自治會長陳歆婕(左)怒批農會未協調溝通就公告，今起停收垃圾，租金又貴，要求農會履約恢復清運。記者魯永明／攝影
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嘉義縣朴子市農會經營出租的果菜市場攤商自治會成員怒批農會未協調溝通就公告，今起停...
嘉義縣朴子市農會經營出租的果菜市場攤商自治會成員怒批農會未協調溝通就公告，今起停收垃圾，租金又貴，要求農會履約恢復清運。記者魯永明／攝影
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嘉義縣議員黃嫈珺(右)到場關心。記者魯永明／攝影
嘉義縣議員黃嫈珺(右)到場關心。記者魯永明／攝影
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廢棄物嘉義朴子

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