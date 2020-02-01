朴子市果菜市場攤商不滿農會不清運 載垃圾倒農會

嘉義縣朴子市爆發垃圾大戰，市農會經營出租的果菜市場攤商自治會，不滿農會收取租金，不按租約清運垃圾，新春期間垃圾量爆增，製造髒亂臭味，上午載運大批菜葉等垃圾，堆置農會大門抗議，攤商自治會長陳歆婕怒批農會未協調溝通就公告，今起停收垃圾，租金又貴，要求農會履約恢復清運，否則天天拿垃圾來倒。

市長吳品叡及議員黃嫈珺到場關心，吳品叡說，公所不是不收垃圾，是延續執行前市長王如經政策，市場垃圾屬事業廢棄物，應由出租的農會清運，她對攤商表達歉意，認為垃圾應由農會處理，她願參與協調。黃嫈珺表示，攤商與農會對租約內容認知不同，春節期間農會突然公告不收垃圾，讓攤商措手不及，希望縣府出面協調，農會派代表與攤商協商解決。

攤商自治會長陳歆婕等10多名攤商，上午騎車載一大包一大包及整箱菜葉等垃圾，倒農會大門前抗議農會不收垃圾，員警到場蒐證，農會也派人在場，攤商說，他們30多攤長期承租果菜市場，租金每天每坪45元太貴，2年一期租約，規定農會要集中垃圾清運，但農會只收租金不清運垃圾，向場外攤販收清潔費不清垃圾，他們質疑農會去年支付190萬代清運費花到那裡去?他們求助無門才倒垃圾抗爭。

農會總幹事田志強說，他找公所協調清運垃圾遭拒，果菜市場垃圾公所清潔隊107年12月31日起停止清運，經委由民間清運公司載運處理，108年度共支付190萬元，依攤位租賃契約內容所訂，以出租攤位收