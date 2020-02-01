農業結合科技 嘉義農民成功研發自動肥分水分管理系統

嘉義縣太保市從事溫室栽培的農民張耿赫透過科學儀器，令數據呈現邏輯與因果，在鴻海科技農業創業擂台以自行研發的「自動肥分水分管理系統」，將農業肥水與科技數據結合，獲評審青睞，從300多組中勝出，榮奪第1名殊榮。

張耿赫原就職於台塑，家中有田且親戚有種植小番茄，在得知建置溫網室可申請補助，他毅然決然辭職投入農業，目前已返鄉從農5年，起初從最簡單的滴灌系統開始使用，後續至改良場及閱讀農業相關書籍，了解土壤及環境對植物生長種要性。

張耿赫說，剛開始只單純從事農務工作，過程中發現，現代農業並不只有單純耕作，背後有許多數據資料，所研發的自動肥水系統可經由感應器，透過科學數據與實務分析，監測土壤環境、大氣條件及作物需求，由系統自動調配作物所需水分及需肥量，讓農作物可以因時、因地調整養分，種出適合市場需求產品。

為深入了解農業科技的發展，嘉義縣長翁章梁昨日上午前往太保市拜訪張耿赫，與農友交流，傾聽他們的心聲，並深入了解科技農業對未來趨勢。