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農業結合科技 嘉義農民成功研發自動肥分水分管理系統

2020-02-01 12:16聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣太保市從事溫室栽培的農民張耿赫透過科學儀器，令數據呈現邏輯與因果，在鴻海科技農業創業擂台以自行研發的「自動肥分水分管理系統」，將農業肥水與科技數據結合，獲評審青睞，從300多組中勝出，榮奪第1名殊榮。

張耿赫原就職於台塑，家中有田且親戚有種植小番茄，在得知建置溫網室可申請補助，他毅然決然辭職投入農業，目前已返鄉從農5年，起初從最簡單的滴灌系統開始使用，後續至改良場及閱讀農業相關書籍，了解土壤及環境對植物生長種要性。

張耿赫說，剛開始只單純從事農務工作，過程中發現，現代農業並不只有單純耕作，背後有許多數據資料，所研發的自動肥水系統可經由感應器，透過科學數據與實務分析，監測土壤環境、大氣條件及作物需求，由系統自動調配作物所需水分及需肥量，讓農作物可以因時、因地調整養分，種出適合市場需求產品。

為深入了解農業科技的發展，嘉義縣長翁章梁昨日上午前往太保市拜訪張耿赫，與農友交流，傾聽他們的心聲，並深入了解科技農業對未來趨勢。

翁章梁表示，過去農業多仰賴經驗判斷所累積的，現今科技的發達，農業漸漸可透過機器設備、電腦程式等輔助裝置克服許多工作上的問題，透過智慧化機械、大數據分析、雲端科技靈活應用於農業，從中看見農業未來發展趨勢，相信未來嘉義農業一定會轉型、進步。

嘉義縣太保市農民張耿赫（右）所研發的自動肥水系統可經由感應器，透過科學數據與實務...
嘉義縣太保市農民張耿赫（右）所研發的自動肥水系統可經由感應器，透過科學數據與實務分析，監測土壤環境、大氣條件及作物需求，由系統自動調配作物所需水份及需肥量。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣長翁章梁（右一）昨日上午前往太保市拜訪從事溫室栽培的農民張耿赫（左二），與...
嘉義縣長翁章梁（右一）昨日上午前往太保市拜訪從事溫室栽培的農民張耿赫（左二），與農友交流，傾聽他們的心聲，並深入了解科技農業對未來趨勢。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣太保市從事溫室栽培的農民張耿赫（右）目前已從農5年，起初從最簡單的滴灌系統...
嘉義縣太保市從事溫室栽培的農民張耿赫（右）目前已從農5年，起初從最簡單的滴灌系統開始使用，後續至改良場及閱讀農業相關書籍，了解土壤及環境對植物生長種要性。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義翁章梁

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