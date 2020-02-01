台南「龍崎光節空山祭」成臉書IG熱點 延亮到元宵節

台南市龍崎區首次舉辦的「龍崎光節空山祭」去年底配合耶誕假開展，因在暗黑的龍崎虎形山山區營造出罕見「光影異世界」，成為臉書及IG打卡熱點，寂靜的龍崎小鎮春節期間被參觀人潮擠爆；活動原訂明天結束，但因遊客數突破10萬人次又贏得好評，耆老稱「從小到大第一次過年看到這麼多人、這麼熱鬧」；主辦單位決定活動延到9日元宵節晚上10點才結束。

龍崎區偏遠、人口全台南最少，區公所與文化局合作以「空山其實不空」發想，請來藝術家與相關團隊進駐龍崎虎形山，規畫系列龍崎光節空山祭，未刻意宣傳但口碑傳開後成為今年春節台南觀光熱點，天天湧入人潮，大年初三一天就超過12000人，去年12月21日到春節遊客估計超過10萬人次。

活動期間虎形山天黑就亮燈，平日開放到晚上9點，假日10點；遊客開車白天到達可以先停到182線高架橋下「龍崎休閒廣場」，觀賞後再到會場。

龍崎區公所表示，通常下午3點過後就開始有人潮，如果附近沒地方停車，就請依照員警指示，往東開到文衡殿停車場，會有接駁車接送到會場。

區公所配合活動總動員，50多名員工春節輪班到元宵節，協助解說指引、維持秩序、清潔等工作。

龍崎區公所為美化182線外環道高架橋下的「龍崎休閒廣場」，去年底爭取經費，請來知名地景藝術家，為這開放近20年的特殊廣場上妝，也成為自拍打卡點。