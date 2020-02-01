親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣最可怕「野味」 網友點名這3樣：好噁好苦

五大門派傳祕招！居家防疫獨門好康 外面享不到

台南月津港燈節結合「鹽水蜂炮」AR濾鏡 享科技趣味

2020-02-01 09:02聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

每年春節前後在台南鹽水月津港浪漫登場的月津港燈節，成為台南走春的打卡拍照勝地。文化局表示，7天年假期間即便零星降雨、加上新型冠狀病毒（武漢肺炎）防疫警戒，月津港燈區仍吸引大批民眾攜家帶眷、呼朋引伴一同參觀，享受難得相聚時光！下周將與鹽水蜂炮盛事相遇，今年首度結合擴增實境（AR）技術，開發6款AR濾鏡，也讓民眾體驗科技結合藝術的虛實交錯，相當新奇。

文化局表示，「2020月津港燈節」以「海市蜃樓」為主題，邀請國內外藝術家及大專校院徵件共51件精彩作品，成為遊客爭相取景拍照焦點，其中今年首度推出的擴增實境（AR）濾鏡，更是來訪民眾絕對不容錯過的互動體驗。策展團隊都市藝術工作室表示，參照歷年參觀民眾特性，有鑑於觀眾喜愛與作品自拍，今年團隊首度嘗試開發Instagram、Facebook AR濾鏡，以創新的數位媒材，搭配巷弄、水域雙展區近10組多媒體作品，邀請訪客進入「看得見」的月津港奇景，與作品產生更多互動。

文化局表示，「2020月津港燈節」推出6款充滿月津港元素的AR濾鏡，不僅能動態偵測手機使用者的臉部產生變化，還可搭配作品欣賞。觀眾只要對準作品說明牌上的QRcode，就會打開Instagram、Facebook，出現拍照濾鏡。

可搭配互動的作品包括：〈人魚的旋律〉只要偵測到人臉，使用者就能變裝為人魚，四周還有魚兒游來游去，再點一下螢幕，還有更多驚喜！〈光繪生活〉則會出現黑白線條的創意濾鏡。〈崩世光景〉則結合虛實的科幻效果，讓觀眾透過濾鏡與作品互動，與展品對話。

如果站在水月橋上，將手機畫面對準、點擊〈運用幻象－洞〉作品，螢幕會出現流動的光暈及粒子，用手指移動螢幕中的「洞」，還能看到粒子不斷流進黑洞的畫面，不僅是變臉還能跟作品互動！

此外，為展現鹽水主場優勢特色，還特製有「台南」與「鹽水蜂炮」兩款濾鏡，邀請遊客提前體驗元宵蜂炮的樂趣，讓前來觀賞燈節的民眾更加認識作品與鹽水在地文化；這些AR濾鏡，讓遊客玩到欲罷不能！

下周五、六（2月7、8日）月津港燈節將再度與鹽水全年度最重要的犁蜂炮慶典相遇，參觀人潮將達到最高潮，不敢鑽入繞境隊伍的朋友，可到燈區玩玩特製「鹽水蜂炮」濾鏡！

文化局也呼籲民眾在防疫期間參與群眾活動務必提高警覺，勤洗手戴口罩、做好防疫措施，安全、健康地來感受鹽水可動可靜的迷人魅力。

今年月津港燈節擴範圍遍及水域及巷弄，相當廣闊：水域自興隆橋一路布展至水秀橋，街區巷弄也擴大布展為「月光之城」，歡迎全國民眾把握元宵蜂炮節慶前往探訪，感受月津經典小鎮迷人的歷史風華。

「2020月津港燈節」展期至2月16日，更多詳細資訊請上月津港燈節網站查詢

台南「2020月津港燈節」今年首度推出擴增實境（AR）濾鏡，6款充滿月津港元素的...
台南「2020月津港燈節」今年首度推出擴增實境（AR）濾鏡，6款充滿月津港元素的AR濾鏡，讓遊客大呼過癮。圖／台南市文化局提供
分享
台南「2020月津港燈節」今年首度推出擴增實境（AR）濾鏡，6款充滿月津港元素的...
台南「2020月津港燈節」今年首度推出擴增實境（AR）濾鏡，6款充滿月津港元素的AR濾鏡，讓遊客大呼有趣。圖／台南市文化局提供
分享
台南「2020月津港燈節」今年首度推出擴增實境（AR）濾鏡，6款充滿月津港元素的...
台南「2020月津港燈節」今年首度推出擴增實境（AR）濾鏡，6款充滿月津港元素的AR濾鏡，讓遊客大呼有趣。圖／台南市文化局提供
分享
台南「2020月津港燈節」今年首度推出擴增實境（AR）濾鏡，6款充滿月津港元素的...
台南「2020月津港燈節」今年首度推出擴增實境（AR）濾鏡，6款充滿月津港元素的AR濾鏡，讓遊客大呼有趣。圖／台南市文化局提供
分享

月津港文化局鹽水蜂炮

延伸閱讀

「心有所鼠」 新光三越燈節起跑

當年SARS照辦！北港50年元宵提燈遊行 為...

燈會原鄉的北港燈節將登場 5大燈區路線報你...

宜蘭街頭出現「燈海天幕」！員山燈節主燈亮相，...

相關新聞

財神爺嚴管？逾半借嘸發財金

2020-01-31 23:16

台南「龍崎光節空山祭」成臉書IG熱點 延亮到元宵節

2020-02-01 09:32

台南今起交通大執法 永康中華路及東區中華東路是重點

2020-02-01 09:07

助學金缺260萬元 北台南家扶與台南郵局7據點義賣募款

2020-02-01 09:00

影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

2020-02-01 07:23

台南母語月 黃偉哲贈瓜播種

2020-01-31 23:19

大阿里山降霜 茶農：影響不大

2020-01-31 23:19

「撞」況全市第一…台南永康中華路 今起加強取締

2020-01-31 23:14

北港燈會啟動 踩街遊行取消

2020-01-31 23:11

春耕傳毒鳥 友善驅趕有撇步

2020-01-31 23:11

擠乳機器人 省工省時奶多多

2020-01-31 23:08

嘉義市2月3日起 各公私立國中寒假課輔均停課

2020-01-31 21:41

民眾買不到口罩求助 議員王又民自費買口罩讓民眾救急

2020-01-31 20:20

台南203所國中小取消課輔與活動 教局：應提前告知家長

2020-01-31 19:36

強烈寒流將入侵 雲林農漁民嚴防寒害有撇步

2020-01-31 19:23

當年SARS照辦！北港50年元宵提燈遊行 為防武漢肺炎首停辦

2020-01-31 18:50

防疫！買不到濃度75%酒精？台糖教你自製消毒用酒精

2020-01-31 17:40

燈會原鄉的北港燈節將登場 5大燈區路線報你知

2020-01-31 17:33

春耕又傳毒鳥　雲林縣野鳥學會呼籲農民維護生態

2020-01-31 17:25

網傳第八例雲林確診 衛生局：假訊息、最高可罰300萬

2020-01-31 17:11

寒流發威！大阿里山降霜雪白一片 茶樹影響回暖才判定

2020-01-31 17:10

收治武漢肺炎病患？ 佳里奇美醫院：假訊息、不同醫院受害

2020-01-31 16:52

因應武漢肺炎疫情 安南醫院全面防疫也為同仁加油打氣

2020-01-31 16:36

台南沿海傳出寒害 七股文蛤池工作虱目魚逾5成凍死

2020-01-31 15:57

南市首推家庭母語月 黃偉哲：母語不是單靠媽媽教就行

2020-01-31 14:58

感謝展望會資助13年 她立志當特教師助童

2020-01-31 14:17

溪口藝陣文化節因武漢肺炎取消 元宵繞境則照常舉行

2020-01-31 13:19

嚴防武漢肺炎 翁章梁視察嘉義長庚醫護設施防疫作為

2020-01-31 13:00

台南永康中華路交通違規全市第一 明天起大執法抓違規

2020-01-31 12:29

揭面紗！台南市立圖書館新總館金色格柵奪目年底開幕

2020-01-31 11:46

保護產婦新生兒！台南新營區產後護理之家採取這些措施

2020-01-31 09:19

受台灣世界展望會幫助 她成跆拳道裁判現在目標特教師

2020-01-31 07:42

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

防疫！買不到濃度75%酒精？台糖教你自製消毒用酒精

2020-01-31 17:40

揭面紗！台南市立圖書館新總館金色格柵奪目年底開幕

2020-01-31 11:46

高市體恤計程車司機 明天起中午停路邊停車格免收費

2020-01-31 14:03

超有誠意！金門馬拉松停辦 報名費全退還可領報名禮

2020-01-31 12:22

台南永康中華路交通違規全市第一 明天起大執法抓違規

2020-01-31 12:29

收治武漢肺炎病患？ 佳里奇美醫院：假訊息、不同醫院受害

2020-01-31 16:52

影／宜蘭近千路邊停車位埋地磁 找車位更有效率

2020-01-31 16:11

中彰投大學暫無延後開學計畫 逢甲11名陸生不能來台

2020-01-31 18:19

無懼讓人直打哆嗦的寒流 墾丁豔陽高照加比基尼女郎

2020-01-31 16:06

買不到兒童口罩 南投縣長：考慮動用預備金採購

2020-01-31 16:35

避開塞車路段！桃園往返林口長庚公車新路線來了

2020-01-31 14:28

武漢肺炎緊張夾娃娃機台出現口罩 民眾：花10元夾8元？

2020-01-31 12:02

韓國瑜高市小內閣異動 新聞局長請辭鄭照新接任

2020-01-31 18:19

簽署罷韓拿口罩？王鴻薇：感覺奢侈諷刺

2020-01-31 14:16

影／桃園燈會 法國機械巨獸馬戲團光之巨龍秀

2020-01-31 14:27

高雄中華地下道明封閉開始填平 交通局建議替代道路

2020-01-31 12:06

作為柯文哲跟蔡英文之間潤滑劑？侯友宜這樣說

2020-01-31 13:02

搶買口罩？ 超商店員納悶：竟是熟面孔不戴口罩來買

2020-01-31 14:59

寒流發威！大阿里山降霜雪白一片 茶樹影響回暖才判定

2020-01-31 17:10

環狀線通車蔡出席、朱立倫缺席 侯友宜：打2通電話邀他

2020-01-31 13:04

侯友宜突擊檢查超商口罩販賣情況 發現一早就被搶光

2020-01-31 17:13

新北環狀線今通車 侯：捷運沒有顏色只有歡喜色

2020-01-31 11:57

家長買嘸兒童口罩 林右昌：無法全面發放會向中央反映

2020-01-31 15:49

武漢肺炎、冬遊副作用 南投春節觀光跌掉200萬人次

2020-01-31 11:53

柯文哲要求大力推動科技執法 首要針對幹道違停

2020-01-31 15:14

溪口藝陣文化節因武漢肺炎取消 元宵繞境則照常舉行

2020-01-31 13:19

日月潭櫻花季開始粉色登場 九族、暨大櫻花相繼盛開

2020-01-31 15:33

夾娃娃機放醫用口罩觸法 林右昌批把防疫當兒戲令移除

2020-01-31 14:47

嘉義市2月3日起 各公私立國中寒假課輔均停課

2020-01-31 21:41

高雄中華地下道明起填平 部分道路禁止左轉

2020-01-31 18:34

競辦發言人變高市府發言人 鄭照新接高市新聞局長

2020-01-31 18:36

高市官員走訪店家 口罩全賣完

2020-01-31 16:03

曾是彰化地標 荒廢多年 喬友大廈活化招商中

2020-01-31 22:48

影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

2020-02-01 07:23

視察金門醫院與口罩供貨 楊鎮浯：防疫能量沒問題

2020-01-31 19:00

軍事化管理「栗子南瓜」 退伍軍人轉務農

2020-01-31 15:14

北市勞動局長反同受爭議 柯文哲：有經過府內投票程序

2020-01-31 13:34

影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

2020-01-31 20:44

台南沿海傳出寒害 七股文蛤池工作虱目魚逾5成凍死

2020-01-31 15:57

防武漢肺炎！大鵬灣國家風景區全面啟動防疫措施

2020-01-31 22:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top