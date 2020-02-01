台南月津港燈節結合「鹽水蜂炮」AR濾鏡 享科技趣味

每年春節前後在台南鹽水月津港浪漫登場的月津港燈節，成為台南走春的打卡拍照勝地。文化局表示，7天年假期間即便零星降雨、加上新型冠狀病毒（武漢肺炎）防疫警戒，月津港燈區仍吸引大批民眾攜家帶眷、呼朋引伴一同參觀，享受難得相聚時光！下周將與鹽水蜂炮盛事相遇，今年首度結合擴增實境（AR）技術，開發6款AR濾鏡，也讓民眾體驗科技結合藝術的虛實交錯，相當新奇。

文化局表示，「2020月津港燈節」以「海市蜃樓」為主題，邀請國內外藝術家及大專校院徵件共51件精彩作品，成為遊客爭相取景拍照焦點，其中今年首度推出的擴增實境（AR）濾鏡，更是來訪民眾絕對不容錯過的互動體驗。策展團隊都市藝術工作室表示，參照歷年參觀民眾特性，有鑑於觀眾喜愛與作品自拍，今年團隊首度嘗試開發Instagram、Facebook AR濾鏡，以創新的數位媒材，搭配巷弄、水域雙展區近10組多媒體作品，邀請訪客進入「看得見」的月津港奇景，與作品產生更多互動。

文化局表示，「2020月津港燈節」推出6款充滿月津港元素的AR濾鏡，不僅能動態偵測手機使用者的臉部產生變化，還可搭配作品欣賞。觀眾只要對準作品說明牌上的QRcode，就會打開Instagram、Facebook，出現拍照濾鏡。

可搭配互動的作品包括：〈人魚的旋律〉只要偵測到人臉，使用者就能變裝為人魚，四周還有魚兒游來游去，再點一下螢幕，還有更多驚喜！〈光繪生活〉則會出現黑白線條的創意濾鏡。〈崩世光景〉則結合虛實的科幻效果，讓觀眾透過濾鏡與作品互動，與展品對話。

如果站在水月橋上，將手機畫面對準、點擊〈運用幻象－洞〉作品，螢幕會出現流動的光暈及粒子，用手指移動螢幕中的「洞」，還能看到粒子不斷流進黑洞的畫面，不僅是變臉還能跟作品互動！

此外，為展現鹽水主場優勢特色，還特製有「台南」與「鹽水蜂炮」兩款濾鏡，邀請遊客提前體驗元宵蜂炮的樂趣，讓前來觀賞燈節的民眾更加認識作品與鹽水在地文化；這些AR濾鏡，讓遊客玩到欲罷不能！

下周五、六（2月7、8日）月津港燈節將再度與鹽水全年度最重要的犁蜂炮慶典相遇，參觀人潮將達到最高潮，不敢鑽入繞境隊伍的朋友，可到燈區玩玩特製「鹽水蜂炮」濾鏡！

文化局也呼籲民眾在防疫期間參與群眾活動務必提高警覺，勤洗手戴口罩、做好防疫措施，安全、健康地來感受鹽水可動可靜的迷人魅力。

今年月津港燈節擴範圍遍及水域及巷弄，相當廣闊：水域自興隆橋一路布展至水秀橋，街區巷弄也擴大布展為「月光之城」，歡迎全國民眾把握元宵蜂炮節慶前往探訪，感受月津經典小鎮迷人的歷史風華。