助學金缺260萬元 北台南家扶與台南郵局7據點義賣募款

武漢肺炎病毒疫情升溫，北台南家扶憂心衝擊到助學工程，2月初和台南郵局合作的「集小愛成大愛」義賣活動，籲請社會善心人士能踴躍支持，讓善款進度不致受到疫情影響，補足206萬元經費籌措缺口。

北台南家扶主任莊淑惠表示，每學期的助學金是家扶學子升學之路最重要的，這次預計籌措645萬元，可幫助近千名學子，但距離目標仍有近206萬元的缺口，將在2月3、4日在新營、白河、佳里、學甲、善化、永康、歸仁共7個郵局同步進行義賣。

今年全台受到武漢肺炎病毒的侵襲風爆，憂心造成買氣不如預期，北家扶和台南郵局呼籲善心民眾做好防範、戴口罩出門來響應助學，各義賣場都將提供酒精防疫。

北台南家扶開辦助學希望工程已30年，幫助逾5萬人次兒少升學。今年受到疫情影響，擔心義賣人潮不復以往，特別再次宣傳與郵局合作推出的「集小愛成大愛」跳蚤市場愛心義賣活動。

台南郵局總局行銷科股長郭永紅說，能為弱勢兒少儘一份心力，符合郵局敦親睦鄰的宗旨，他自己也十分認同家扶「教育脫貧」理念，希望號召更多人一起「集小愛成大愛」。