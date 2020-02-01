影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

過年期間許多民眾到廟裡求借發財金，嘉義市文財殿每年準備約6000份發財金，信徒須連續擲筊得2聖筊，代表財神爺同意，才能借得發財金，今年超過8000人到廟裡擲筊，但僅3900人獲財神爺同意帶回發財金，廟方認為財神爺今年管比較緊，並不因為人多就借得更多。

嘉義市文財殿過年期間湧入大批祈福求財信眾，廟方依例在春節初一到初五，開放借發財金，信眾帶身分證、連擲2個聖筊，就可向廟方借600元發財金，過年期間殿內外想求財運的信眾大排長龍、依序擲筊。

文財殿總幹事林天河表示，信眾借得的發財金，須在1年內償還，600元要活用，將其混入日常金錢使用或生意收支，許多信眾都會加倍奉還。

他說，往年約7000人來求發財金，近4000人可求得發財金，但今年不知道是否時機不好，來借發財金信眾約8000人、明顯比往年多，但許多人擲筊多次就是借不到，其中還有一名女信徒，擲了10次都借不到發財金，只能說財神爺今年「管得比較緊」。