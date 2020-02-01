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影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

2020-02-01 07:23聯合報 記者卜敏正／即時報導

過年期間許多民眾到廟裡求借發財金嘉義市文財殿每年準備約6000份發財金，信徒須連續擲筊得2聖筊，代表財神爺同意，才能借得發財金，今年超過8000人到廟裡擲筊，但僅3900人獲財神爺同意帶回發財金，廟方認為財神爺今年管比較緊，並不因為人多就借得更多。

嘉義市文財殿過年期間湧入大批祈福求財信眾，廟方依例在春節初一到初五，開放借發財金，信眾帶身分證、連擲2個聖筊，就可向廟方借600元發財金，過年期間殿內外想求財運的信眾大排長龍、依序擲筊。

文財殿總幹事林天河表示，信眾借得的發財金，須在1年內償還，600元要活用，將其混入日常金錢使用或生意收支，許多信眾都會加倍奉還。

他說，往年約7000人來求發財金，近4000人可求得發財金，但今年不知道是否時機不好，來借發財金信眾約8000人、明顯比往年多，但許多人擲筊多次就是借不到，其中還有一名女信徒，擲了10次都借不到發財金，只能說財神爺今年「管得比較緊」。

文財神指商朝因忠諫紂王遭剖心的「比干」，因其無心、管理錢財不偏心，保佑「正財運」；嘉義市文財殿重視社會公益，年年款捐贈弱勢學童午餐、獎學金、贊助藝文活動，是嘉義市過年期間人氣最旺廟宇之一。

嘉義市文財殿每年準備約6000分發財金，信徒須連續擲筊得2聖杯，代表財神爺同意才...
嘉義市文財殿每年準備約6000分發財金，信徒須連續擲筊得2聖杯，代表財神爺同意才能借出發財金。記者卜敏正／攝影
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嘉義市長黃敏惠過年期間，也到文財殿祈福、放送小紅包。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠過年期間，也到文財殿祈福、放送小紅包。記者卜敏正／翻攝
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文財殿總幹事林天河表示，信眾只要連擲2個聖杯，就可向廟方借600元發財金。記者卜...
文財殿總幹事林天河表示，信眾只要連擲2個聖杯，就可向廟方借600元發財金。記者卜敏正／攝影
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嘉義市文財殿是過年期間人氣最旺廟宇之一。記者卜敏正／攝影
嘉義市文財殿是過年期間人氣最旺廟宇之一。記者卜敏正／攝影
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發財金嘉義財運

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