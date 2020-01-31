嘉義市2月3日起 各公私立國中寒假課輔均停課

嘉義市政府晚間宣布，因應中國大陸新冠狀病毒肺炎疫情，學校考量防疫並經學校防疫小組評估，2月3日起嘉義市各公私立國中寒假課後輔導均停課。

教育處長林立生表示，開學日為2月11日，開學前這段時間已請學校確實依相關措施加強防疫工作，學校均已進行教職員、學生，是否有赴中國旅遊史調查，落實健康管理措施，並盤點耳溫槍、口罩等防疫物資，亦會進行校園清潔消毒等相關防範作為。