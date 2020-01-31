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美流感更危險？武漢肺炎中虛虛實實的「傳言」

嘉義市2月3日起 各公私立國中寒假課輔均停課

2020-01-31 21:41聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市政府晚間宣布，因應中國大陸新冠狀病毒肺炎疫情，學校考量防疫並經學校防疫小組評估，2月3日起嘉義市各公私立國中寒假課後輔導均停課。

教育處長林立生表示，開學日為2月11日，開學前這段時間已請學校確實依相關措施加強防疫工作，學校均已進行教職員、學生，是否有赴中國旅遊史調查，落實健康管理措施，並盤點耳溫槍、口罩等防疫物資，亦會進行校園清潔消毒等相關防範作為。

有關校園相關防疫措施可至嘉義市校園嚴重特殊傳染性肺炎疫情防護網查詢。

嘉義市2月3日起各公私立國中寒假課輔均停課。記者卜敏正／翻攝
嘉義市2月3日起各公私立國中寒假課輔均停課。記者卜敏正／翻攝
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嘉義疫情肺炎武漢肺炎

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