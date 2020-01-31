強烈寒流將入侵 雲林農漁民嚴防寒害有撇步

儘管已入春，各地開始準備春耕，但今年最冷的寒流也將在這兩天入侵，使得目前全台除了全民防疫，各地也加強防寒，雲林沿海地區養殖魚塭業者紛紛啟動水車打水，有人則挹注井水，增加水溫，以防魚蝦被凍死，農民則也覆蓋塑膠布，為稻苗禦寒，祈待能讓農漁產安度這一波強烈寒流。

吳姓農民說，目前進入春耕時期，各地秧苗場全面培育秧苗，因應春耕所需，前兩天寒流來襲，加上下雨，又濕又冷，脆弱的秧苗容易被凍傷，幸好今天放晴，才保住秧苗，不料氣象台今天又報新的一波強烈寒，將在今夜入侵台灣。

農民為避免農作幼苗被凍損，紛紛用塑膠布覆蓋秧苗，避免強大冷風侵襲，有人也在農田邊築起草牆擋風，也有瓜農為瓜苗搭起小棚架。

雲林沿海廣大的養殖區業者也忙著禦寒，有人在魚塭受風處搭起棚架擋風，啟動水車全天打水，是必要的禦寒工作，有人甚至啟開水井，水量補注水溫較高的井水，台西養殖業者林啟新說，古早有人用鐵桶裝碳火，放在魚塭角落，讓魚保暖，但這種碳火取暖的方式，目前已沒人用了，但也保水溫，打水車或灌新水，只要水溫增加一點點，就可能避免被凍死。