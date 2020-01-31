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強烈寒流將入侵 雲林農漁民嚴防寒害有撇步

2020-01-31 19:23聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

儘管已入春，各地開始準備春耕，但今年最冷的寒流也將在這兩天入侵，使得目前全台除了全民防疫，各地也加強防寒，雲林沿海地區養殖魚塭業者紛紛啟動水車打水，有人則挹注井水，增加水溫，以防魚蝦被凍死，農民則也覆蓋塑膠布，為稻苗禦寒，祈待能讓農漁產安度這一波強烈寒流。

吳姓農民說，目前進入春耕時期，各地秧苗場全面培育秧苗，因應春耕所需，前兩天寒流來襲，加上下雨，又濕又冷，脆弱的秧苗容易被凍傷，幸好今天放晴，才保住秧苗，不料氣象台今天又報新的一波強烈寒，將在今夜入侵台灣。

農民為避免農作幼苗被凍損，紛紛用塑膠布覆蓋秧苗，避免強大冷風侵襲，有人也在農田邊築起草牆擋風，也有瓜農為瓜苗搭起小棚架。

雲林沿海廣大的養殖區業者也忙著禦寒，有人在魚塭受風處搭起棚架擋風，啟動水車全天打水，是必要的禦寒工作，有人甚至啟開水井，水量補注水溫較高的井水，台西養殖業者林啟新說，古早有人用鐵桶裝碳火，放在魚塭角落，讓魚保暖，但這種碳火取暖的方式，目前已沒人用了，但也保水溫，打水車或灌新水，只要水溫增加一點點，就可能避免被凍死。

雲林沿海以文蛤和虱目魚魚混養最多，今天尚未傳出有魚被凍死，丁姓業者說，如果氣溫降至10到12度C之間，虱目魚很容易被凍傷，一旦被凍傷的魚，多數會插土，即在受凍時，自然反應會鑽進底土避寒，通常插土約一天，就會翻肚白漂上水面死亡，所以為防這一波強烈寒流，大家都設法補水加溫。

有養殖業者接臨時水管，在魚塭魚角落注入溫度較高的新水，讓魚群躲在角落避寒。記者蔡...
有養殖業者接臨時水管，在魚塭魚角落注入溫度較高的新水，讓魚群躲在角落避寒。記者蔡維斌／攝影
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今天傍晚雲林空曠的魚塭區寒風颯颯，魚塭水面都起波浪。記者蔡維斌／攝影
今天傍晚雲林空曠的魚塭區寒風颯颯，魚塭水面都起波浪。記者蔡維斌／攝影
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強烈寒流即將來襲，雲林沿海養殖業者紛紛補注井水為魚塭的水增溫。記者蔡維斌／攝影
強烈寒流即將來襲，雲林沿海養殖業者紛紛補注井水為魚塭的水增溫。記者蔡維斌／攝影
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強烈寒流即將來襲，雲林沿海養殖業者紛紛補注井水為魚塭的水增溫。記者蔡維斌／攝影
強烈寒流即將來襲，雲林沿海養殖業者紛紛補注井水為魚塭的水增溫。記者蔡維斌／攝影
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有養殖業者接臨時水管，在魚塭魚角落注入溫度較高的新水，讓魚群躲在角落避寒。記者蔡...
有養殖業者接臨時水管，在魚塭魚角落注入溫度較高的新水，讓魚群躲在角落避寒。記者蔡維斌／攝影
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寒流農民

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