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武漢肺炎疫情擴散！ 日本確診增至17例

防疫！買不到濃度75%酒精？台糖教你自製消毒用酒精

2020-01-31 17:40聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

隨著武漢肺炎疫情升溫，導致口罩及消毒用酒精等防疫物資缺貨，台糖生物科技事業部全力配合生產95%的精製酒精，並維持以原價格釋出，充足市面上酒精的需求，希望一起抗毒做防疫。

面對武漢肺炎疫情在各國蔓延，民眾除了戴口罩避免感染之外，勤洗手及消毒也是阻擋新型冠狀病毒傳播的重要守則，濃度75%的酒精可達到殺菌功能，也因此造成市面上消毒用酒精搶購潮。

台糖表示，隨著疫情升溫，市售濃度75%的酒精幾乎供不應求，而台糖平時即有生產95%的精製酒精，民眾到各連鎖藥局即可購得台糖500毫升的酒精，並自行稀釋為消毒用酒精。

台糖指出，酒精濃度介於70%至78%都可達到殺菌效果，民眾可以3：1的比例將95%精製酒精稀釋為消毒用酒精，也就是以3份台糖精製酒精與1份蒸餾水或煮沸過冷水混合，即可調配出濃度70%到78%的酒精，達消毒殺菌效果。

台糖提醒，不少民眾出入公共場所時會隨身攜帶噴霧式酒精消毒，但因酒精具有一定程度的可燃性，因此民眾在防疫之餘，也要格外注意消防安全，民眾可上衛福部疾管署全球資訊網「2019新型冠狀病毒」專區查詢，也可加入疾管署的官方Line好友帳號「疾管家」，以獲取最新消息。

台糖教民眾自製消毒用酒精抗病毒。圖／台糖提供
台糖教民眾自製消毒用酒精抗病毒。圖／台糖提供
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