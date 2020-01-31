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燈會原鄉的北港燈節將登場 5大燈區路線報你知

2020-01-31 17:33聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

台灣花燈原鄉的雲林縣北港朝天宮元宵花燈即將登場，雲林縣長張麗善和北港朝天宮董事長蔡咏鍀，今天共同為燈籠大師林聰賢所製作的古仔燈，畫龍點睛，象徵啟動燈節，並歡迎大家來北港賞燈，品嘗美味小吃。

「百年燈藝永留傳」2020北港燈會將自2月7日至16日登場，今年以現代美學裝置作品，搭配高科技現代化光源設備，展現傳統與現代美學，讓元宵交織出節慶喜氣。

雲林縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀及文化觀光處長陳璧君、新聞處長廖淑玲、社會處長林文志與縣議員黃文祥、蕭慧敏、黃美蘭及北港鎮長蕭永義等人今天在朝天宮舉行燈節記者會，邀請大家暢遊花燈原鄉之美。

張麗善說，北港是台灣燈會發源地，有花燈原鄉之稱，今年五個主題燈區，民眾可沿著朝天宮廟前大街中山路，先到觀光大橋公園賞燈及北港溪夜景，再轉往鄰近的水道頭燈區觀賞水上花燈，隨後沿著廟前大街轉進最有名的巷弄燈區，感受濃濃的古早燈節氣氛，接著再往開台先驅顏思齊紀念碑燈區，之後再沿著民主路回到朝天宮前的宗聖臺燈區。

蔡咏鍀也說，國定古蹟的朝天宮整座廟則是全國最大的主燈，由世界級光雕大師周練，運用光雕技術，讓朝天宮在夜色璀璨閃耀，民眾可登上廟後的媽祖空中花園或廟前朝聖大樓，觀賞這座最美的廟景主燈。

文化觀光處長陳璧君說，北港燈會主展場「水道頭文化園區」展出「生命洄游」與「吉慶團圓」為主軸的現代裝置藝術設計作品，盡享鼠年的年節歡樂時刻，如水源凝集，北港生命力源源充沛，遊子歸鄉團圓，以光的溫暖，創造2020新願景。

宗聖臺燈區特別邀請北港百年燈藝店「森興燈籠店」第五代傳人林聰賢，為北港燈會製作巨大的古燈籠，並由燈光造型藝術大師彭力真團隊把經典的傳統燈藝，以現代手法，新舊技術融合，豐富傳統燈籠的元素，展現北港珍貴的燈藝文化。

最受年輕人喜愛的巷弄燈區，已成為國內網紅燈節景點，今年以「童年往事」為主題，邀請北港在地藝師運用不同工藝媒材，創作各種花燈，讓遊客穿梭巷弄尋寶，感受古早鼓仔燈營造出的老街燈海氛圍，讓遊客藉由探尋老街的傳統店舖、特色景點、美食小吃之餘，享受元宵提燈籠樂趣，歡迎闔家來北港慶元宵猜燈謎。

燈會期間遊客只要在兩處燈區拍照打卡上傳臉書標注「#我在2020北港燈會」，即可在水道頭遊客中心兌換鼠年小提燈；此外也有紅包袋版畫及獅頭DIY彩繪面具。張麗善說，北港有名美食小吃麵線糊、鴨肉飯、土豆油飯及大餅、花生、蠶豆、北港飴、現做貢糖、麻油均在朝天宮週邊，縣府貼心規劃一日及二日賞燈遊程，詳情可上雲林文化旅遊網查詢。

雲林縣長張麗善和朝天宮董事長蔡咏鍀歡迎全國民眾到燈會原鄉北港賞燈拜媽祖，買特產，...
雲林縣長張麗善和朝天宮董事長蔡咏鍀歡迎全國民眾到燈會原鄉北港賞燈拜媽祖，買特產，享用美味的地方小吃。記者蔡維斌／攝影
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年輕人最愛的北港巷弄區有濃濃的古早味，是最有古代特色的燈區。記者蔡維斌／攝影
年輕人最愛的北港巷弄區有濃濃的古早味，是最有古代特色的燈區。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮請來美國自由女神的光雕大師，為美麗的朝天宮廟景打燈，成為台灣最大的燈會...
北港朝天宮請來美國自由女神的光雕大師，為美麗的朝天宮廟景打燈，成為台灣最大的燈會主燈。記者蔡維斌／攝影
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水道頭園區擁有國內唯一的圓體水塔辦公大樓，是古蹟也是最有特色的遊客中心，建築本身也是美麗的花燈。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善（左四）和朝天宮董事長蔡咏鍀（左五）一起為古燈籠畫龍點睛，象徵啟動...
雲林縣長張麗善（左四）和朝天宮董事長蔡咏鍀（左五）一起為古燈籠畫龍點睛，象徵啟動北港燈節。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮台灣燈會花燈

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