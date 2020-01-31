燈會原鄉的北港燈節將登場 5大燈區路線報你知

台灣花燈原鄉的雲林縣北港朝天宮元宵花燈即將登場，雲林縣長張麗善和北港朝天宮董事長蔡咏鍀，今天共同為燈籠大師林聰賢所製作的古仔燈，畫龍點睛，象徵啟動燈節，並歡迎大家來北港賞燈，品嘗美味小吃。

「百年燈藝永留傳」2020北港燈會將自2月7日至16日登場，今年以現代美學裝置作品，搭配高科技現代化光源設備，展現傳統與現代美學，讓元宵交織出節慶喜氣。

雲林縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀及文化觀光處長陳璧君、新聞處長廖淑玲、社會處長林文志與縣議員黃文祥、蕭慧敏、黃美蘭及北港鎮長蕭永義等人今天在朝天宮舉行燈節記者會，邀請大家暢遊花燈原鄉之美。

張麗善說，北港是台灣燈會發源地，有花燈原鄉之稱，今年五個主題燈區，民眾可沿著朝天宮廟前大街中山路，先到觀光大橋公園賞燈及北港溪夜景，再轉往鄰近的水道頭燈區觀賞水上花燈，隨後沿著廟前大街轉進最有名的巷弄燈區，感受濃濃的古早燈節氣氛，接著再往開台先驅顏思齊紀念碑燈區，之後再沿著民主路回到朝天宮前的宗聖臺燈區。

蔡咏鍀也說，國定古蹟的朝天宮整座廟則是全國最大的主燈，由世界級光雕大師周練，運用光雕技術，讓朝天宮在夜色璀璨閃耀，民眾可登上廟後的媽祖空中花園或廟前朝聖大樓，觀賞這座最美的廟景主燈。

文化觀光處長陳璧君說，北港燈會主展場「水道頭文化園區」展出「生命洄游」與「吉慶團圓」為主軸的現代裝置藝術設計作品，盡享鼠年的年節歡樂時刻，如水源凝集，北港生命力源源充沛，遊子歸鄉團圓，以光的溫暖，創造2020新願景。

宗聖臺燈區特別邀請北港百年燈藝店「森興燈籠店」第五代傳人林聰賢，為北港燈會製作巨大的古燈籠，並由燈光造型藝術大師彭力真團隊把經典的傳統燈藝，以現代手法，新舊技術融合，豐富傳統燈籠的元素，展現北港珍貴的燈藝文化。

最受年輕人喜愛的巷弄燈區，已成為國內網紅燈節景點，今年以「童年往事」為主題，邀請北港在地藝師運用不同工藝媒材，創作各種花燈，讓遊客穿梭巷弄尋寶，感受古早鼓仔燈營造出的老街燈海氛圍，讓遊客藉由探尋老街的傳統店舖、特色景點、美食小吃之餘，享受元宵提燈籠樂趣，歡迎闔家來北港慶元宵猜燈謎。