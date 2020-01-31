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1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

網傳第八例雲林確診 衛生局：假訊息、最高可罰300萬

2020-01-31 17:11聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

國內武漢肺炎已有9例確診，雲林縣網路社群卻傳出「第8例」個案是在雲林某醫院確診，雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林縣尚未有確診病例，此為假消息，已向警方報案並找到發文者，目前依法偵辦中，請民眾不要再轉發假訊息，以免觸法，最高可罰300萬元。

曾春美表示，根據中央流行疫情指揮中心發布訊息，雲林縣尚未有確診病例，她前天收到有民眾轉傳假消息，已向警方報案，警方已循線找到發文者，目前依法偵辦中。

曾春美表示，依傳染病防治法規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處新台幣300萬元以下罰金。請民眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

國內武漢肺炎已有九例確診，雲林縣網路社群卻傳出「第八例」個案是在雲林某醫院確診，...
國內武漢肺炎已有九例確診，雲林縣網路社群卻傳出「第八例」個案是在雲林某醫院確診，雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林縣尚未有確診病例，此為假消息，已向警方報案並找到發文者，目前依法偵辦中，請民眾不要再轉發假訊息，以免觸法，最高可罰300萬元。記者陳雅玲／翻攝
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疫情傳染病假消息武漢肺炎

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