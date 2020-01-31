網傳第八例雲林確診 衛生局：假訊息、最高可罰300萬

國內武漢肺炎已有9例確診，雲林縣網路社群卻傳出「第8例」個案是在雲林某醫院確診，雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林縣尚未有確診病例，此為假消息，已向警方報案並找到發文者，目前依法偵辦中，請民眾不要再轉發假訊息，以免觸法，最高可罰300萬元。

曾春美表示，根據中央流行疫情指揮中心發布訊息，雲林縣尚未有確診病例，她前天收到有民眾轉傳假消息，已向警方報案，警方已循線找到發文者，目前依法偵辦中。