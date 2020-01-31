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寒流發威！大阿里山降霜雪白一片 茶樹影響回暖才判定

2020-01-31 17:10聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

受寒流影響，嘉義縣海拔1000公尺以上的大阿里山地區包含阿里山鄉、梅山鄉及竹崎鄉等山區昨晚降霜，茶樹被一片雪白覆蓋，有民眾擔心茶樹是否會受到寒害影響，嘉義縣梅山農會推廣部主任林明貴表示，目前山上茶樹還在休眠期，是否受寒害影響，須等茶葉萌芽、天氣回暖以後才能判定。

林明貴表示，梅山鄉昨晚氣溫最低只有3、4度，瑞峰、太和、瑞里等地區茶園整片結霜，根據以往經驗可能會有損害情形，還需等過幾天觀察太陽日照的溫度，如果日照溫度太高，茶葉葉面受到危害就會影響萌芽成長，待天氣回溫茶葉萌芽，才能根據萌芽狀況推估產量及寒害影響。

行政院農委會茶葉改良場魚池分場表示，只要茶芽還沒長出來，下霜對茶葉的影響不會太大，因為茶芽剛長出來如果遇到霜害，茶芽的組織會受到傷害，目前須等立春之後天氣回暖，觀察茶葉發芽情況，如果較晚回暖也只是延後採收而已。

嘉義縣竹崎鄉石棹茶農洪銀盛表示，今年寒流較晚，目前看起來昨晚下霜對春茶收成影響不算大，洪銀盛說，他比較擔心天氣回暖之後，茶樹會受到乾旱影響，因為這兩天的溼度降到只有60%，低於正常值75到80%，但如果天氣回暖，濕度也恢復正常，春茶收成品質會不錯。

嘉義縣海拔1000公尺以上的大阿里山地區昨晚降霜，茶樹被一片雪白覆蓋。圖／讀者提...
嘉義縣海拔1000公尺以上的大阿里山地區昨晚降霜，茶樹被一片雪白覆蓋。圖／讀者提供
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嘉義縣海拔1000公尺以上的大阿里山地區昨晚降霜，茶樹被一片雪白覆蓋。圖／讀者提...
嘉義縣海拔1000公尺以上的大阿里山地區昨晚降霜，茶樹被一片雪白覆蓋。圖／讀者提供
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茶葉嘉義

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