寒流發威！大阿里山降霜雪白一片 茶樹影響回暖才判定

受寒流影響，嘉義縣海拔1000公尺以上的大阿里山地區包含阿里山鄉、梅山鄉及竹崎鄉等山區昨晚降霜，茶樹被一片雪白覆蓋，有民眾擔心茶樹是否會受到寒害影響，嘉義縣梅山農會推廣部主任林明貴表示，目前山上茶樹還在休眠期，是否受寒害影響，須等茶葉萌芽、天氣回暖以後才能判定。

林明貴表示，梅山鄉昨晚氣溫最低只有3、4度，瑞峰、太和、瑞里等地區茶園整片結霜，根據以往經驗可能會有損害情形，還需等過幾天觀察太陽日照的溫度，如果日照溫度太高，茶葉葉面受到危害就會影響萌芽成長，待天氣回溫茶葉萌芽，才能根據萌芽狀況推估產量及寒害影響。

行政院農委會茶葉改良場魚池分場表示，只要茶芽還沒長出來，下霜對茶葉的影響不會太大，因為茶芽剛長出來如果遇到霜害，茶芽的組織會受到傷害，目前須等立春之後天氣回暖，觀察茶葉發芽情況，如果較晚回暖也只是延後採收而已。