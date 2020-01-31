親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

因應武漢肺炎疫情 安南醫院全面防疫也為同仁加油打氣

2020-01-31 16:36聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

因應武漢肺炎疫情，台南安南醫院全面提高防疫層級，目前院區全數入出口進行管制，僅保留門診大樓以及急診的出入口，尤其這幾天強烈寒流來襲，安南地區深夜的溫度降到攝氏8℃，民眾在溫暖的棉被中飽眠時，仍有醫護同仁穿著隔離衣，在寒風中的急診門口，為每一位進出的病患及家屬測量體溫。院長林瑞模等人也為第一 線辛苦同仁加油打氣，強調勢必要打贏這場戰疫。

安南醫院為此緊急採購紅外線體溫探測儀，比照機場的規格，設在門診大樓出入口，監測人員體溫，隨時做好防疫工作。另急診門口緊急搭起戶外發燒醫療站，必要時可啟動，在戶外進行疑似個案的看診作業，醫院的防疫物資也全面盤點，物資都已經備妥完畢。

安南醫院指出，若有發燒，或有大陸旅遊史或接觸史的病患，會被要求到急診戶外的等候區等待看診及照X光，與一般病患進行分流。大部分的民眾都很能配合，偶有一、兩位病患與家屬，對這樣的措施不能諒解，抒發不滿情緒，院方人員也再三說明，所幸主管每天都到各部門巡視，給第一線同仁加油打氣

院方表示，希望民眾配合院方政策，就醫時應誠實告知旅遊史與接觸史，另住院病患，陪同家屬則以1人為限。其他家屬或友人，非必時，請勿到院探病，建議以電話或視訊聯繫即可。同時，院方提醒進入醫院者應全面配戴口罩，出入門口皆應使用乾式洗手劑，進行手部消毒的動作。

安南醫院醫護人員在寒風中的急診門口，為每一位進出的病患及家屬測量體溫，進行門禁管...
安南醫院醫護人員在寒風中的急診門口，為每一位進出的病患及家屬測量體溫，進行門禁管制。記者邵心杰／翻攝
分享
安南醫院緊急採購紅外線體溫探測儀，比照機場的規格，設在門診大樓出入口，監測人員體...
安南醫院緊急採購紅外線體溫探測儀，比照機場的規格，設在門診大樓出入口，監測人員體溫，隨時做好防疫工作。記者邵心杰／翻攝
分享
安南醫院急診門口也緊急搭起戶外發燒醫療站，必要時可啓動，在戶外進行疑似個案的看診...
安南醫院急診門口也緊急搭起戶外發燒醫療站，必要時可啓動，在戶外進行疑似個案的看診作業。記者邵心杰／翻攝
分享

發燒武漢肺炎疫情

延伸閱讀

對比圖好揪心！支援武漢女護士「6天老10歲 ...

「染病八九不離十」武漢男發燒10天 才等到病...

星國總理李顯龍：口罩存貨足 沒生病不必戴

求援！武漢防疫醫護崩潰：醫療物資不是告急，是...

相關新聞

防疫！買不到濃度75%酒精？台糖教你自製消毒用酒精

2020-01-31 17:40

燈會原鄉的北港燈節將登場 5大燈區路線報你知

2020-01-31 17:33

春耕又傳毒鳥　雲林縣野鳥學會呼籲農民維護生態

2020-01-31 17:25

網傳第八例雲林確診 衛生局：假訊息、最高可罰300萬

2020-01-31 17:11

寒流發威！大阿里山降霜雪白一片 茶樹影響回暖才判定

2020-01-31 17:10

收治武漢肺炎病患？ 佳里奇美醫院：假訊息、不同醫院受害

2020-01-31 16:52

台南沿海傳出寒害 七股文蛤池工作虱目魚逾5成凍死

2020-01-31 15:57

南市首推家庭母語月 黃偉哲：母語不是單靠媽媽教就行

2020-01-31 14:58

感謝展望會資助13年 她立志當特教師助童

2020-01-31 14:17

溪口藝陣文化節因武漢肺炎取消 元宵繞境則照常舉行

2020-01-31 13:19

嚴防武漢肺炎 翁章梁視察嘉義長庚醫護設施防疫作為

2020-01-31 13:00

台南永康中華路交通違規全市第一 明天起大執法抓違規

2020-01-31 12:29

揭面紗！台南市立圖書館新總館金色格柵奪目年底開幕

2020-01-31 11:46

保護產婦新生兒！台南新營區產後護理之家採取這些措施

2020-01-31 09:19

受台灣世界展望會幫助 她成跆拳道裁判現在目標特教師

2020-01-31 07:42

疫情影響 雲嘉南景點春節人氣減

2020-01-30 23:17

南市防疫戰 警局洽公須戴口罩

2020-01-30 22:59

圍堵疫情 興國高中取消寒假課輔

2020-01-30 22:57

連擲13聖筊 她開走80萬轎車

2020-01-30 22:52

藝術家夫婦 新春畫筆洗鐵椅

2020-01-30 22:50

雨傷馬鈴薯 雲縣府現金救助

2020-01-30 22:48

不受疫情、開工日影響 劍湖山遊客較昨成長五成

2020-01-30 18:40

台南最早消防隊6層樓高瞭望塔 夜間更亮眼壯觀

2020-01-30 18:40

以文救父！她文采感人肺腑 一篇徵文讓父親獲假釋

2020-01-30 18:40

嚴防武漢肺炎 嘉義縣府召開首次疫情整備會議

2020-01-30 17:46

因應武漢肺炎持續升溫 嘉義長庚實施防疫管制措施

2020-01-30 17:30

別再亂丟垃圾、亂停車！ 中埔落羽松秘境今重新開放

2020-01-30 15:58

影／每年春節派出所槍櫃成金庫 善化慶安宮香油錢保證安全

2020-01-30 14:04

故宮南院秀創意 清明上河圖「重訓」、「拳擊」樣樣來

2020-01-30 12:59

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

南橫天池也有雪景可賞 網友： 彷彿置身國外

2020-01-30 20:06

超有誠意！金門馬拉松停辦 報名費全退還可領報名禮

2020-01-31 12:22

北市年後何處賞花 士林官邸、陽明山等4處免費觀賞

2020-01-31 07:22

一餐可吃超過10種蔬果 蔡清淵開店讓顧客吃的營養均衡

2020-01-31 07:34

北捷明起取消8折優惠 改「常客優惠」

2020-01-31 00:01

台南永康中華路交通違規全市第一 明天起大執法抓違規

2020-01-31 12:29

中埔落羽松祕境 重新開放

2020-01-30 22:46

高市體恤計程車司機 明天起中午停路邊停車格免收費

2020-01-31 14:03

武漢肺炎緊張夾娃娃機台出現口罩 民眾：花10元夾8元？

2020-01-31 12:02

新北首次執行珍稀保育動物安樂死 基隆鳥會：尊重專業

2020-01-31 10:13

搶買口罩？ 超商店員納悶：竟是熟面孔不戴口罩來買

2020-01-31 14:59

新北環狀線今通車 侯：捷運沒有顏色只有歡喜色

2020-01-31 11:57

基隆人行道有2千多電桿屢卡道 基市拔桿闢通行友善空間

2020-01-31 09:28

環狀線通車蔡出席、朱立倫缺席 侯友宜：打2通電話邀他

2020-01-31 13:04

防曝武漢肺炎風險 屏東警察局發口罩供員警自我防護

2020-01-30 18:36

作為柯文哲跟蔡英文之間潤滑劑？侯友宜這樣說

2020-01-31 13:02

以文救父！她文采感人肺腑 一篇徵文讓父親獲假釋

2020-01-30 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top