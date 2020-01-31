因應武漢肺炎疫情 安南醫院全面防疫也為同仁加油打氣

因應武漢肺炎疫情，台南安南醫院全面提高防疫層級，目前院區全數入出口進行管制，僅保留門診大樓以及急診的出入口，尤其這幾天強烈寒流來襲，安南地區深夜的溫度降到攝氏8℃，民眾在溫暖的棉被中飽眠時，仍有醫護同仁穿著隔離衣，在寒風中的急診門口，為每一位進出的病患及家屬測量體溫。院長林瑞模等人也為第一 線辛苦同仁加油打氣，強調勢必要打贏這場戰疫。

安南醫院為此緊急採購紅外線體溫探測儀，比照機場的規格，設在門診大樓出入口，監測人員體溫，隨時做好防疫工作。另急診門口緊急搭起戶外發燒醫療站，必要時可啟動，在戶外進行疑似個案的看診作業，醫院的防疫物資也全面盤點，物資都已經備妥完畢。

安南醫院指出，若有發燒，或有大陸旅遊史或接觸史的病患，會被要求到急診戶外的等候區等待看診及照X光，與一般病患進行分流。大部分的民眾都很能配合，偶有一、兩位病患與家屬，對這樣的措施不能諒解，抒發不滿情緒，院方人員也再三說明，所幸主管每天都到各部門巡視，給第一線同仁加油打氣