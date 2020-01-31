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台南沿海傳出寒害 七股文蛤池工作虱目魚逾5成凍死

2020-01-31 15:57聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

寒流發威，台南沿海地區夜間低溫下探到攝氏8度，七股一帶文蛤池飼養來除藻的虱目魚（工作魚）傳出大量凍死，台南縣區漁會總幹事陳崇德表示，災情以七股區海埔及外國安一帶較嚴重，面積有上千公頃，受害漁民幾百人，凍死率約在5成，希望爭取列入寒害補助，已通知漁民拍照及通報當地區公所會勘。

漁民郭永慶一早就到文蛤池撈凍死的虱目魚，他表示，寒害補助每公頃才9千元，錢不多，傷心難過的這些是工作魚，專門清除文蛤池的藻類，沒有工作魚就要人工清除，等到天氣回溫後再買虱目魚放養，至少要一個月的適應期，這段時間會增加很多的工作量，

郭永慶說，文蛤池都是淺水坪、水深約30至 60公分，低溫就很容易造成虱目魚凍死，昨天晚上七股沿海溫度下探到8度，這是繼2年前的寒流後，最冷的一次寒流，一般攝氏10度以下，淺水坪的虱目魚就很容易凍死，一般一公頃約放養500尾，今天查看凍死約250尾。

陳崇德說，凍死的以文蛤池的虱目魚居多，是用來當工作魚，數量不多但價格比一般虱目魚高、肉質也不一樣，不過漁民一般對申請寒害補助意願不是很高，認為錢不多，但已通知各地會員，若要申請寒害補助，一定要拍照及通報區公所；初步了解，寒害災情集中在七股海埔一帶淺水坪居多，虱目魚專業池較無傳出寒害。

台南沿海七股傳出寒害災情，文蛤池虱目魚遭凍死逾5成。圖／台南縣區漁會總幹事陳崇德...
台南沿海七股傳出寒害災情，文蛤池虱目魚遭凍死逾5成。圖／台南縣區漁會總幹事陳崇德提供
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台南沿海七股傳出寒害災情，文蛤池虱目魚遭凍死逾5成。圖／台南縣區漁會總幹事陳崇德...
台南沿海七股傳出寒害災情，文蛤池虱目魚遭凍死逾5成。圖／台南縣區漁會總幹事陳崇德提供
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台南沿海七股傳出寒害災情，文蛤池虱目魚遭凍死逾5成，漁民打撈上岸。圖／漁民提供
台南沿海七股傳出寒害災情，文蛤池虱目魚遭凍死逾5成，漁民打撈上岸。圖／漁民提供
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台南沿海七股傳出寒害災情，文蛤池虱目魚遭凍死逾5成。圖／台南縣區漁會總幹事陳崇德...
台南沿海七股傳出寒害災情，文蛤池虱目魚遭凍死逾5成。圖／台南縣區漁會總幹事陳崇德提供
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寒害

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