台南沿海傳出寒害 七股文蛤池工作虱目魚逾5成凍死

寒流發威，台南沿海地區夜間低溫下探到攝氏8度，七股一帶文蛤池飼養來除藻的虱目魚（工作魚）傳出大量凍死，台南縣區漁會總幹事陳崇德表示，災情以七股區海埔及外國安一帶較嚴重，面積有上千公頃，受害漁民幾百人，凍死率約在5成，希望爭取列入寒害補助，已通知漁民拍照及通報當地區公所會勘。

漁民郭永慶一早就到文蛤池撈凍死的虱目魚，他表示，寒害補助每公頃才9千元，錢不多，傷心難過的這些是工作魚，專門清除文蛤池的藻類，沒有工作魚就要人工清除，等到天氣回溫後再買虱目魚放養，至少要一個月的適應期，這段時間會增加很多的工作量，

郭永慶說，文蛤池都是淺水坪、水深約30至 60公分，低溫就很容易造成虱目魚凍死，昨天晚上七股沿海溫度下探到8度，這是繼2年前的寒流後，最冷的一次寒流，一般攝氏10度以下，淺水坪的虱目魚就很容易凍死，一般一公頃約放養500尾，今天查看凍死約250尾。