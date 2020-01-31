南市首推家庭母語月 黃偉哲：母語不是單靠媽媽教就行

台南市政府教育局為了推廣母語，讓母語在家庭扎根，首度將2月份訂為「家庭母語月」，鼓勵學生與家中長輩說母語。市長黃偉哲強調，母語單靠家中學是不夠的，必須透過國家力量，比照第二官方語或外語進入教育系統的模式來推動，效果才會顯著。

南市教育局今天舉辦家庭母語月記者會，並邀請閩南、客家、原住民、新住民學生代表分別穿著特色服飾，以母語和市長分享心得；黃偉哲也以多子植物如南瓜等贈予學生，象徵孩子說母語能如同種子般在每個家庭萌發，期許母語的種子在台南開枝散葉。

黃偉哲說，台灣是多元文化及多元族群的國家，尤其台南是富含文化底蘊的城市，因此以高於全國標準的力道來推動多元文化。他強調，母語不是單靠媽媽教就行，還必須透過國家的力量，比照第二官方語或外語進入教育系統的模式來推動。做人不能忘本，即便自己的母語是較小族群使用的語言，但是母語仍不能忘，大家要以會講自己的母語為榮。

黃偉哲表示，雖然推動母語的路很長，工程很浩大，但市府會規畫活動來提倡，融入教育系統中，讓母語老師激發學生學習的興趣。語言是活的，絕對不是上了課交給學生，下了課就還給老師。在日常生活中，不管是在家庭、學校裡，希望母語都能夠被使用，持續加以深化、推廣，市府在未來也會持續努力推動。

教育局長鄭新輝表示，國小母語雖列必修，但每周僅一節課仍不足，因此推家庭母語月，讓母語傳承向下延伸到家庭，進而扎根，也提升未來就業競爭力。鄭新輝說，推動母語時，應讓孩子說母語也感到光榮，並且營造好的學習環境

教育局表示，推動家庭母語月的具體作法是鼓勵學生於假期間，紀錄在家使用母語的情形，可以是一段話、閱讀心得分享、收看母語節目的感想或是創作，1個月下來將會有豐富的成果。學校也可推薦優質的母語節目，並規畫創意作法，依學生創意給予獎勵，鼓勵每個人都有權使用自己的母語表達想法，甚至進行創作。