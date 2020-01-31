高中營隊下鄉服務 陪伴嘉義鹿草鄉孩童畫出家鄉的美

台中一中美術班師生自2018年起自主成軍「彩虹森林學校」，盼藉營隊交流，令美的種子也能在偏鄉小校發芽茁壯，第3屆的彩虹森林學校選在美術班教師鄭炳煌的故鄉鹿草鄉盛大展開，組成「鹿草彩虹森林學校」營隊，帶領鄉內小小學弟妹展開藝術之旅。

活動以鹿草文化藝術為主軸，以「鹿」、「草」及「微光」為意象，透過繪畫教導學童瞭解認識鹿草之美，活動中將校園內的課桌椅裝置為梅花鹿家族，在稻草上裝置上千點點螢火星光，透過「迷鹿微光」裝置意象，除妝點鹿草鄉外，更期盼透過微光進一步引領在外地打拚的遊子，常返回鹿草走走，回憶童年往事。

嘉義縣鹿草鄉為台灣典型農村鄉鎮，在工商社會快速發展下，生活模式逐漸轉型，早期純樸的農村生活，成了離鄉遊子的美好童年回憶。

在鹿仔草文化藝術基金會董事長張威珍帶領下，盼透過推動鄉內藝術活動，點亮鹿草新希望，培養學生對於家鄉的情感與連結；此劇教育與傳承意義的公益藝術下鄉活動，在鹿仔草文化藝術基金會的支持下，參與活動的學員及營隊隊輔食宿完全免費，以行動支持與肯定活動的正面意義。

為期3天的營隊，在23日舉行閉幕典禮，當日更有台中一中美術班學生與家長特地南下參與成果展，在美術班的學生陪伴下，鹿草鄉學童以鄉公所為中心，進行實地寫生，盼以畫筆記錄下家鄉的美景。