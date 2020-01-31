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感謝展望會資助13年 她立志當特教師助童

2020-01-31 14:17聯合晚報 記者李京昇／雲林報導

就讀特殊教育學系研究所的黎晏辰曾受台灣世界展望會幫助，她希望用自身經歷來鼓勵所有...
就讀特殊教育學系研究所的黎晏辰曾受台灣世界展望會幫助，她希望用自身經歷來鼓勵所有人。 圖／台灣世界展望會彰雲嘉辦事處
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就讀特殊教育學系研究所的黎晏辰曾受台灣世界展望會幫助，在參加展望會辦理的跆拳道活動方案中發掘興趣、專才並考取裁判執照，目前正朝著特教老師的夢想前進，她希望用自身經歷來鼓勵所有人。

台灣世界展望會陪伴晏辰及家人長達13年，她的父親過世後，母親一人獨力扶養晏辰與弟妹，原以務農為生，但因身體不適目前尚在復健中，無法外出工作。

展望會透過教育關懷、助學金提供、實物發放，以及中心舉辦的各項方案活動，減輕晏辰母親肩上重擔，讓晏辰及手足可以安心念書。

黎晏辰說，今年考取跆拳道裁判執照，並運用所長教授跆拳道，去年順利完成大學學業，目前就讀研究所特殊教育學系，期望未來能成為特教老師幫助需要的兒童。

她回想過去每次最開心的，就是跟家人一起參與親子活動的時刻，讓家人更有凝聚力，很感謝對資助自己13年的資助人，更期許未來自己也能成為改變兒童生命、開啟翻轉生命大門的鑰匙。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，台灣世界展望會透過資助兒童計畫，長期關懷國內外經濟弱勢兒童及家庭需要，國內服務近5萬名兒童，而國外則幫助約19萬名孩子，透過各方面支持與愛心資助人一同攜手翻轉兒童與家庭的未來。

王昶評提到，環境的缺乏、經濟的困境不應成限制兒童未來的障礙，兒童的夢想與未來需要給予支持和守護。希望愛心民眾加入國內外資助兒童計畫，陪伴、支持兒童成長，追尋夢想。每月定期捐款2000元資助國內兒童，或每月700元加入「CHOSEN」資助國外兒童。

世界展望會夢想跆拳

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