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口罩供不應求 黃偉哲籲適當購買配戴

2020-01-31 13:10中央社 台南31日電

民進黨台南市議員呂維胤今天召開記者會，要求市府啟動市場口罩稽查制度。市府指出，將請消保官不定時了解各通路供應狀況。台南市長黃偉哲呼籲市民適當購買、配戴即可。

呂維胤表示，在武漢肺炎疫情傳出後，全台民眾都在搶購口罩，各地傳出買不到口罩的消息；甚至聽聞有些藥局或業者藉機哄抬價格，一盒50入、市價約新台幣200、300元的口罩居然賣到1500元，大發災難財。市府應立即啟動市場稽查制度，抑制市場口罩之亂。

台南市政府經濟發展局局長陳凱凌表示，市府每天會派員了解轄內口罩工廠生產狀況及市面上口罩銷售情況；未來也會請消保官不定時前往各通路了解供應狀況，稽查是否有不當囤貨及哄抬價格的亂象。經發局並已商請轄內5家醫療型口罩製造工廠配合最大產能，預計市場上需求壓力可望紓解。

黃偉哲上午接受媒體聯訪時表示，台灣是口罩進口國、不是出口國；現在為了防疫需求，使用量一定會增加，口罩進口壓力也會隨著增加。台南市有5家口罩工廠，加起來每天最大產能約85萬片；但台南市人口超過180萬，如果每人每天戴一片，再多口罩都不夠用。

他說，希望大家在現階段的防疫需求，先衡量自己在什麼樣的場合、什麼樣時間下需要用口罩，再去適當購置、配戴。不是買一箱放在家裡當供品，供奉在那邊求安心。口罩不是安心用的，是防疫用的，還是需要大家一起配合。

黃偉哲表示，民眾在比較空曠的場合時不需要戴口罩；在室內密閉的場合或是在人與人近距離接觸的時候再考慮配戴，這樣口罩可能就比較夠用。

口罩黃偉哲消保官

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