親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

最新統計／陸武漢肺炎確診9692例 死亡213人

拿武漢肺炎歧視黃種人！歐洲霸凌總動員到無法想像

受台灣世界展望會幫助 她成跆拳道裁判現在目標特教師

2020-01-31 07:42聯合報 記者李京昇／雲林即時報導

就讀特殊教育學系研究所的黎晏辰曾受台灣世界展望會幫助，在參加展望會辦理的跆拳道活動方案中發掘興趣、專才並考取裁判執照，目前正朝著特教老師的夢想前進，她希望用自身經歷來鼓勵所有人。

台灣世界展望會陪伴晏辰及家人長達13年，她的父親過世後，母親一人獨力扶養晏辰與弟妹，原以務農為生，但因身體不適目前尚在復健中，無法外出工作。

展望會透過教育關懷、助學金提供、實物發放，以及中心舉辦的各項方案活動，減輕晏辰母親肩上重擔，讓晏辰及手足可以安心念書。

黎晏辰說，今年考取跆拳道裁判執照，並運用所長教授跆拳道，去年順利完成大學學業，目前就讀研究所特殊教育學系，期望未來能成為特教老師幫助需要的兒童。

她回想過去每次最開心的，就是跟家人一起參與親子活動的時刻，讓家人更有凝聚力，很感謝對資助自己13年的資助人，更期許未來自己也能成為改變兒童生命、開啟翻轉生命大門的鑰匙。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，台灣世界展望會透過資助兒童計畫，長期關懷國內外經濟弱勢兒童及家庭需要，國內服務近5萬名兒童，而國外則幫助約19萬名孩子，透過各方面支持與愛心資助人一同攜手翻轉兒童與家庭的未來。

王昶評提到，環境的缺乏、經濟的困境不應成為限制兒童未來的障礙，兒童的夢想與未來更需要給予支持和守護。希望愛心民眾加入國內外資助兒童計畫，陪伴、支持兒童成長，追尋夢想。每月定期捐款2000元資助國內兒童，或每月700元加入「CHOSEN」資助國外兒童。

就讀特殊教育學系研究所的黎晏辰曾受台灣世界展望會幫助，她希望用自身經歷來鼓勵所有...
就讀特殊教育學系研究所的黎晏辰曾受台灣世界展望會幫助，她希望用自身經歷來鼓勵所有人。圖／台灣世界展望會彰雲嘉辦事處
分享

世界展望會夢想跆拳

延伸閱讀

從跆拳道高手變餐飲股王 40年前教練1句話讓...

布萊恩曾捐助新竹偏鄉 重建風災毀損體育館

跆拳道／闖奧運資格賽 劉威廷這回「穩」了

虎科大響應紅包傳愛行動 捐助誠實小舖收益近兩...

相關新聞

疫情影響 雲嘉南景點春節人氣減

2020-01-30 23:17

南市防疫戰 警局洽公須戴口罩

2020-01-30 22:59

圍堵疫情 興國高中取消寒假課輔

2020-01-30 22:57

連擲13聖筊 她開走80萬轎車

2020-01-30 22:52

藝術家夫婦 新春畫筆洗鐵椅

2020-01-30 22:50

雨傷馬鈴薯 雲縣府現金救助

2020-01-30 22:48

不受疫情、開工日影響 劍湖山遊客較昨成長五成

2020-01-30 18:40

台南最早消防隊6層樓高瞭望塔 夜間更亮眼壯觀

2020-01-30 18:40

以文救父！她文采感人肺腑 一篇徵文讓父親獲假釋

2020-01-30 18:40

嚴防武漢肺炎 嘉義縣府召開首次疫情整備會議

2020-01-30 17:46

因應武漢肺炎持續升溫 嘉義長庚實施防疫管制措施

2020-01-30 17:30

別再亂丟垃圾、亂停車！ 中埔落羽松秘境今重新開放

2020-01-30 15:58

影／每年春節派出所槍櫃成金庫 善化慶安宮香油錢保證安全

2020-01-30 14:04

故宮南院秀創意 清明上河圖「重訓」、「拳擊」樣樣來

2020-01-30 12:59

媽祖顯靈保佑 2女信徒港口宮擲筊各13及10聖杯贏轎車

2020-01-30 10:29

認識古地名 台管處出版「行踏台江地號名講古」新書

2020-01-30 09:04

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

2020桃園燈會在平鎮 交通管制報給你知

2020-01-30 12:38

泡湯不用錢！全台免費溫泉 市區一大堆

2020-01-30 10:00

最美的風景 藝術家夫婦新春拿壞畫筆清洗嘉義公園鐵椅

2020-01-30 11:02

春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸

2020-01-30 14:20

民眾塞錢難退還 桃市清潔隊員收15萬餘元全捐救助專戶

2020-01-30 13:43

彰化人期待即將實現 大埔截水溝拓寬工程明開公聽會

2020-01-30 15:36

夾娃娃機大賺鞭炮財 業者恐遭罰最高15萬

2020-01-30 15:23

南橫天池也有雪景可賞 網友： 彷彿置身國外

2020-01-30 20:06

影／台中貿易商口罩由大陸進口 只給醫院目前數量夠

2020-01-30 17:06

年後出現轉職潮 基隆估多2到3成就業機會

2020-01-30 16:43

媽祖顯靈保佑 2女信徒港口宮擲筊各13及10聖杯贏轎車

2020-01-30 10:29

別再亂丟垃圾、亂停車！ 中埔落羽松秘境今重新開放

2020-01-30 15:58

咳一聲全車乘客緊張消毒 葛瑪蘭客運備口罩量體溫

2020-01-30 16:59

防曝武漢肺炎風險 屏東警察局發口罩供員警自我防護

2020-01-30 18:36

以文救父！她文采感人肺腑 一篇徵文讓父親獲假釋

2020-01-30 18:40

竹市消保官衛生局稽查超商藥妝藥局 口罩供貨充足

2020-01-30 16:00

北市府小內閣再異動 社會局長陳雪慧請辭

2020-01-30 20:34

埔里手工紙曾供應日本及東南亞 南投縣登錄為傳統工藝

2020-01-30 12:37

故宮南院秀創意 清明上河圖「重訓」、「拳擊」樣樣來

2020-01-30 12:59

北捷明起取消8折優惠 改「常客優惠」

2020-01-31 00:01

武漢肺炎莫恐慌 汐止公所開應變會議

2020-01-30 19:29

下雨加武漢肺炎 看女王頭遊客比去年過年掉2成半

2020-01-30 23:10

請辭台北市社會局長 陳雪慧：表達不捨、謝謝關心

2020-01-30 21:15

影／苗栗縣無確診案例 春節期間假消息已報警調查

2020-01-30 16:12

低溫加持 高雄玉荷包開花有望逾7成

2020-01-30 12:35

落實武漢肺炎防疫 王惠美：不配合及散播謠言一律開罰

2020-01-30 18:36

禽流感疫情蠢蠢欲動 屏東縣撲殺8715隻土雞

2020-01-30 18:02

影／桃園燈會明天開展 今晚先試燈加強防疫消毒

2020-01-30 14:42

侯友宜：防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」

2020-01-30 14:49

林口長庚成立微菌治療中心 嚴重腹瀉或巨腸症有療效

2020-01-30 13:49

一餐可吃超過10種蔬果 蔡清淵開店讓顧客吃的營養均衡

2020-01-31 07:34

台南最早消防隊6層樓高瞭望塔 夜間更亮眼壯觀

2020-01-30 18:40

新北市議員蔡淑君服務處明早發公益口罩 每人限3張

2020-01-30 23:08

高雄燈會交通管制 部分道路設為徒步區

2020-01-30 11:59

嚴防武漢肺炎入侵 進高澎警局須量體溫

2020-01-30 18:36

認識古地名 台管處出版「行踏台江地號名講古」新書

2020-01-30 09:04

關心口罩存貨 盧秀燕訪查倉儲物流業者

2020-01-30 18:49

防武漢肺炎N95口罩乾洗手夯 中市府：外科口罩就夠用

2020-01-30 18:35

武漢肺炎是否停課 宜縣府：比照流感規定

2020-01-30 19:10

大安南埔棒壘球場完工未啟用 中市議員施志昌要求解決

2020-01-30 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top