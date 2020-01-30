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以文救父！她文采感人肺腑 一篇徵文讓父親獲假釋

2020-01-30 18:40聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

小婷（右）拿下法務部全國徵文賽首獎，文章感動所有人，除接受典獄長林憲銘（左）表揚...
小婷（右）拿下法務部全國徵文賽首獎，文章感動所有人，除接受典獄長林憲銘（左）表揚，也為其父爭取解除假釋禁令，「以文救父」十分感人。記者蔡維斌／攝影
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父親的手緊握著「小婷」，說不出話卻已淚滿面，沒想到從小沒了母親的女兒，長大了變成文武雙全的小才女，一生沈淪毒海，進出監獄無數次，最近又因性格暴烈鬧事，被取消假釋必須關到期滿，萬沒想到因女兒參加法務部徵文比賽，寫了一篇感人肺腑的文章，細膩刻畫親情，感動了所有評審，得到首獎，也為父親解開禁釋之鎖。

隔著高牆，以文救父的小婷，今天除接受雲林監獄典獄長林憲銘頒獎，也獲准和父親會面共餐，笑盈盈地為父親帶來可獲假釋的好消息，父親也決心洗心革面，和女兒共度美好下半生。

7歲母逝，父親墜落染毒，不是跑路躲藏，就是蹲獄坐牢，阿公阿嬤是唯一的依靠，小婷非但不因家庭自暴自棄，反而逆境向上，目前就讀高二的她，課業名列前茅，更是籃球校隊還差點打進HBL高中聯賽，長得清秀陽光，帶有幾分男子氣的她，是師長眼中允文允武的才女。

從小喜愛寫文章的小婷，一直期待父親能好起來，重新面對人生，她透過隔代情，穿透人心深處的情感，深刻描寫了她心中父親與祖父兩代人之間的父子情，細膩生動，讓人觸文而發，不禁躍入她的筆下人生，所有閱覽其文者，無不動容。

「世上最不缺的，是無邊的非議和排山倒海而來的惡意。現世安穩，不代表人心經得起浮沉；現成亂世，不見得罪過不能被洗滌。別因為洶湧的惡意抹滅了善良，別因為人心的浮沉迷失了初心。有人會成為你的太陽，將陽光照進黑暗角落；有人會成為你的月亮，用溫柔伴你度過黑夜，告訴你黑夜並不可怕，可怕的是你不曾嚮往陽光.....。或許身處黑暗中，會覺得世界不存在善意和溫柔，但請相信你身後有個人，會用他臉上漸增的皺紋、漸白的髮絲告訴你:他的生活過得很好，全是你的別來無恙。」

她以這篇「溫柔予你」參加法務部收容人家庭故事徵文賽，獲全國第一名，一樣也被其文感動的雲林監獄典獄長林憲銘，今天除了頒獎，還特地安排了一頓「親情午餐」，讓相隔10年未曾與兒共餐的爺爺奶奶，一家共敘團圓飯。

小婷也以愉悅心情迎接這一頓團圓大餐，她說，這一刻盼來不易，夢想成真，她超開心。而完全被蒙在鼓裡小婷父親，被帶進他們一家專屬的小飯廳，見到家人及桌上精緻的飯菜，當場潸然淚下，接過女兒手中的獎狀，緊握女兒的手，眼眶泛淚望著年歲刻畫滿臉的老父，這是他10年牢獄第一頓團圓飯「感謝你們不放棄我！」。

林憲銘說，小婷逆境成長，多次獲得雲監「真如禪寺釋了空無雲法師」獎學金，從小細膩地觀察阿公與爸爸的互動，從中感受親之間的情感羈絆，以感人文采和筆觸描述出父祖間，不可分割的親情和矛盾，所有評審深深感動與讚賞。

小婷的父親曾因暴力衝突，從外縣市移監雲林並被禁止假釋，須服滿刑期，但包括教悔師及法務部長官，深深被小婷的文章感動，認為小婷是難能可貴又優秀孝順的孩子，應給她更多與父親相處的機會，因而特別解除禁令，給予假釋機會，小婷「以文救父」也為矯正監所寫下傳奇的一頁。

小婷（中）拿下法務部全國徵文賽首獎，文章感動所有人，除接受典獄長林憲銘（右）表揚...
小婷（中）拿下法務部全國徵文賽首獎，文章感動所有人，除接受典獄長林憲銘（右）表揚，也為其父爭取解除假釋禁令，「以文救父」十分感人。記者蔡維斌／攝影
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雲林監獄因小婷一篇親情文章，拿下全國首獎，讓十年未曾一起共餐的家人，獲得一頓溫馨...
雲林監獄因小婷一篇親情文章，拿下全國首獎，讓十年未曾一起共餐的家人，獲得一頓溫馨快樂的團圓飯。圖／雲林監獄提供
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小婷所寫的這篇親情文章，感動多人，並也以文救父，十分感人。記者蔡維斌／翻攝
小婷所寫的這篇親情文章，感動多人，並也以文救父，十分感人。記者蔡維斌／翻攝
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假釋法務部

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