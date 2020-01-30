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武漢肺炎第九例的丈夫是漏網輕症！就醫被當感冒

嚴防武漢肺炎 嘉義縣府召開首次疫情整備會議

2020-01-30 17:46聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

今天新春上班開工日，因應武漢肺炎，嘉義縣政府取消新春團拜，縣長翁章梁下午召開嚴重特殊傳染性肺炎疫情跨局處整備會議，了解防疫整備狀況，指示縣府團隊合力執行各項防疫整備工作，了解各大賣場、通路口罩供應情形，避免造成民眾恐慌。

嘉義縣通報8名疑似案例，經檢驗都排除感染，衛生局盤點轄區4大醫院防疫器材裝備及負壓隔離病床充足。 「防疫視同作戰」翁章梁說，縣府盤點各局處現存有口罩存量，確認可供給與民眾有接觸機會的一線同仁配戴，將統一由衛生局發放至各一線單位，呼籲同仁每一刻都要做好萬全準備，全力守護縣民健康。

翁章梁指出，嘉縣無確診病例，但會做好各項防護工作，包括在各大機關單位、公園、風景區等公共場所張貼海報及跑馬燈宣導衛教觀念。他也呼籲民眾，不用驚慌，多洗手、少握手，避免病菌感染，如果身體不舒服，及早通報並且在家休息。

衛生局提醒，除了口罩與消毒等相關措施，民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手。民眾如有嚴重特殊傳染性肺炎相關疑問，歡迎撥打疫情通報及諮詢專線1922，或至縣府免付費電話0800424850。

因應武漢肺炎，嘉義縣政府取消新春團拜，縣長翁章梁下午召開嚴重特殊傳染性肺炎疫情跨...
因應武漢肺炎，嘉義縣政府取消新春團拜，縣長翁章梁下午召開嚴重特殊傳染性肺炎疫情跨局處整備會議。圖／縣府提供
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因應武漢肺炎，嘉義縣政府取消新春團拜，縣長翁章梁(左二)下午召開嚴重特殊傳染性肺...
因應武漢肺炎，嘉義縣政府取消新春團拜，縣長翁章梁(左二)下午召開嚴重特殊傳染性肺炎疫情跨局處整備會議。圖／縣府提供
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