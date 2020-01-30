嚴防武漢肺炎 嘉義縣府召開首次疫情整備會議

今天新春上班開工日，因應武漢肺炎，嘉義縣政府取消新春團拜，縣長翁章梁下午召開嚴重特殊傳染性肺炎疫情跨局處整備會議，了解防疫整備狀況，指示縣府團隊合力執行各項防疫整備工作，了解各大賣場、通路口罩供應情形，避免造成民眾恐慌。

嘉義縣通報8名疑似案例，經檢驗都排除感染，衛生局盤點轄區4大醫院防疫器材裝備及負壓隔離病床充足。 「防疫視同作戰」翁章梁說，縣府盤點各局處現存有口罩存量，確認可供給與民眾有接觸機會的一線同仁配戴，將統一由衛生局發放至各一線單位，呼籲同仁每一刻都要做好萬全準備，全力守護縣民健康。

翁章梁指出，嘉縣無確診病例，但會做好各項防護工作，包括在各大機關單位、公園、風景區等公共場所張貼海報及跑馬燈宣導衛教觀念。他也呼籲民眾，不用驚慌，多洗手、少握手，避免病菌感染，如果身體不舒服，及早通報並且在家休息。