因應武漢肺炎持續升溫 嘉義長庚實施防疫管制措施

因應武漢疫情持續升溫，嘉義長庚醫院實施相關防疫措施，依據疾管署公告民眾進入醫院須全程配戴口罩，及加強醫院出入口管制，嚴格執行進出人員均須配戴口罩， 為全面防疫戒備，即日起醫院開放5個出入口進行體溫監測。

今天上班開工日，嘉義長庚恢復正常門診，湧入大批患者及陪伴家人，因入口量測體溫，一度造成大門大排長龍情形，引起部分民眾患者抱怨，嘉義長庚人員解釋是針對防疫因應措施，民眾都能理解配合。

即日起醫院開放5個出入口進行體溫監測:開放地點及時間如下： 一、(一)綜合醫學大樓1.一樓北側大門：上午6點半至夜間9點半；2.一樓南側(大廳)大門：24小時；3急診入口：24小時；4.由168縣道往國際會議廳方向之停車場入口：上午6點半到晚間8點半。

(二)第二醫學(舊)大樓東側大門：上午7點半到晚間6點；二、民眾停車請由168縣道國際會議廳前往停車場入口(開放時段)進入，或選擇西側平面露天停車場(24小時)。

上述5處入口皆設置紅外線體溫監測儀，並由院方安排人員於管制時段輪值，如遇發燒就醫病人，進行14日內旅遊史、職業別、接觸史及是否有群聚狀況(TOCC)資料收集及由工作人員引導至急診就醫。