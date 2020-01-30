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武漢肺炎嚴峻嘉義縣社會局新春祈福 逾200人戴口罩拱手

2020-01-30 16:22聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

新春上班開工，碰上武漢肺炎嚴峻，嘉義縣政府取消新春團拜，社會局援例舉辦新春祈福活...
新春上班開工，碰上武漢肺炎嚴峻，嘉義縣政府取消新春團拜，社會局援例舉辦新春祈福活動，縣長翁章梁回娘家參加祈福，翁章梁與全體人員戴口罩拍大合照。圖／社會局提供
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今天新春上班、開工日，碰上武漢肺炎疫情嚴峻，嘉義縣政府取消新春團拜，社會局援例舉辦新春祈福活動，社會局長選上縣長的翁章梁回娘家參加祈福，局長李政毅向縣長請辭，回台北與家人團聚，翁章梁批准，明天是李政毅上班最後一天，祈福也是歡送會，翁章梁與全體人員戴口罩拱手，拍大合照。

社會局春節開工祈福，也是局長惜別會，社會局本部及駐外社工及養護機構員工逾200人全部返回，大家謹守防疫措施與規範，都戴上了口罩，拱手不握手，今天也是李政毅局長上班的最後一天，因為家庭因素，將回台北任職。匆匆一年的任內，認真做事的態度，以及隨和處事的做為人，在嘉義地區的社福界以及民間團體中獲得極大好評。

為落實防疫，社會局要求老人、身障機構加強入口體溫量測及相關防疫作為，落實門禁管理，托嬰中心及兒少安置機構體溫監測由平日2次增加到3次，要求工作人員一律戴上口罩，每天使用漂白水及紫外線消毒燈進行環境消毒，訪視移工及遊民時加強宣導防疫作為；社工進行訪視服務佩戴口罩，落實自我保護。

社會局每年新春開工有祈福拜拜傳統，除宣導防疫事宜，並祈全民無災，社會祥和，平安無事。政務官任用53歲出身梅山鄉的社會局長李政毅，請辭回台北與家人團聚，有新工作等著他，文化大學政治系畢業的他，長期從事政治，曾任民進黨中央黨部組織部、青年部主任等重要黨職，李政毅大學就與翁章梁認識，彼此相識逾20年，有共同民主政治理念。

口罩翁章梁社工武漢肺炎嘉義疫情春節

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