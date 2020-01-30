別再亂丟垃圾、亂停車！ 中埔落羽松秘境今重新開放

嘉義縣中埔鄉鹽館村嘉134縣道附近一處4分地大小的知名落羽松景點，日前重新開放參觀。記者陳玫伶／攝影 分享 facebook

嘉義縣中埔鄉鹽館村嘉134縣道路旁一處4分地大小的知名落羽松景點，過去曾因遊客丟棄垃圾、亂停車，讓地主林保安只能暫時封閉，日前鄰近的歡喜財神廟與林保安達成協議，重新開放落羽松供民眾拍照、參觀，並由廟方提供停車位以及協助清理垃圾。

歡喜財神廟總幹事石育鐘表示，去年9月初，原祭祀濟公的聖濟宮因宮主年邁無法繼續經營，改由他們歡喜財神廟承接，看到林保安的困難，為了方便遊客到此觀光，廟方不定期派人前往落羽松查看垃圾，並提供停車位及廁所，林保安才重新開放。

林保安表示，這塊4分地是祖地，但自己平常工作忙碌，無法隨時照顧農田的果樹等植物，只能種植落羽松讓樹自行生長，沒想到後來成為知名攝影、打卡景點，許多遊客、婚紗攝影都會來這裡，也因此留下許多垃圾。

林保安說，嘉134縣道路段狹窄，汽車會車都有點困難，部分民眾為了到落羽松拍照直接將車子停在路邊，造成交通堵塞，但此路段又是前往阿里山的重要道路，讓附近居民苦不堪言，常常向他抱怨，幸好歡喜財神廟願意提供協助。