故宮南院秀創意 清明上河圖「重訓」、「拳擊」樣樣來

嘉義縣故宮南院在農曆春節前推出「人氣國寶展」與「清明上河圖特展」，為吸引民眾前來看展，南院以創意方式在臉書粉絲專頁上介紹清明上河圖畫作，將畫中古人以扁擔挑重物的畫面，寫上註解「重訓」；兩名男子扭打畫面，形容為「拳擊」，搞笑又趣味的介紹，獲得網友好評。

故宮南院「人氣國寶展」與「清明上河圖特展」，由翠玉白菜領軍展出，過往較少展出的青銅器、書畫也都陸續展出，特別的是〈清明上河圖〉首度在南院登場。

清明上河圖畫中，人物最小僅0.5公分，最大3公分，栩栩如生還原當時生活樣貌，故宮南院在粉絲專頁中以輕鬆詼諧方式介紹畫中人物，如在寫著販售「人參」攤位前，將圖片放大後，額外加上字句，註記「這就人參啊」；在占卦相士下註解「無敵好運非你莫鼠」，創意介紹展覽方式獲民眾好評，網友直呼「故宮南院很用心」。

此外，故宮南院因武漢肺炎疫情持續升溫，為防範疫情，原訂2月1日在慶典花園舉行的紙風車劇團表演 ，考量民眾需搭乘大眾交通運輸系統 ，將增加感染的危險因子，為降低疫情傳布風險，南院已和紙風車劇團協調 ，將延期舉辦。

故宮南院現提供酒精消毒及設置紅外線體溫偵測儀，入館處即對遊客及員工實施體溫初篩，如遊客體溫過高，將由專業護理人員復篩，確認發燒症狀，即發給口罩，建議就醫，盼提供民眾安全場所，能安心看展。