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媽祖顯靈保佑 2女信徒港口宮擲筊各13及10聖杯贏轎車

2020-01-30 10:29聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣東石鄉港口宮每年春節舉辦擲筊搶轎車、黃金媽祖活動，連辦16年，今年港口媽文化季活動，援往例從大年初一到初五登場，5天期間每天送1尊市價6萬元黃金媽祖，另統計擲出最多聖筊參賽者，可獲得轎車等大獎，博杯比賽結束，上午頒獎，女信徒黃梅如年初二連博13個聖杯，贏價值80萬元2000CC轎車；另女信徒包雅朱年初四連博10個聖杯，獲60萬1500CC轎車。

住嘉義縣水上鄉的黃梅如，以及住雲林縣水林鄉的包雅朱，都不是頭一次參加博杯大賽，在私人公司擔任行政工作的黃梅如說，她去年參加博嘸杯，這次感謝媽祖保佑，媽祖顯靈，她連博13個聖杯，她要開新車代步上下班；家庭主婦包雅朱說，她前2年只博2、3聖杯，這次連博10個聖杯，感謝媽祖保佑，她要開車載孩子，她由丈夫陪同受獎。

新春5天共計2870名信眾參加博杯大賽，每人添千元香油錢就可博杯參賽，只有一次機會，上午頒獎前，3名博9杯同杯信眾，再度在廟前擲筊處ＰＫ決賽，最多聖杯者贏機車； 另有8名同為8個聖杯，擲筊ＰＫ最多杯者贏50吋液晶電視。

去年擲筊搶轎車活動，共吸引逾2500信徒參加，來自南投縣埔里鎮的王姓女信徒，年初四連擲11個聖筊，贏得價值80萬元轎車，第二名轎車大獎由連擲10個聖筊信徒贏走；前年擲筊大賽，31名擲出6聖筊同杯信眾決賽，擲筊結果，蔡姓女信徒第一輪以6聖筊勝出，獲得80萬2000CC轎車大獎。

嘉義縣東石鄉港口宮春節擲筊搶轎車、黃金媽祖活動結束，上午頒獎，女信徒包雅朱年初四...
嘉義縣東石鄉港口宮春節擲筊搶轎車、黃金媽祖活動結束，上午頒獎，女信徒包雅朱年初四連博10個聖杯，獲60萬1500ＣＣ轎車。記者魯永明／攝影
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嘉義縣東石鄉港口宮春節擲筊搶轎車、黃金媽祖活動結束，上午頒獎，女信徒黃梅如(右)...
嘉義縣東石鄉港口宮春節擲筊搶轎車、黃金媽祖活動結束，上午頒獎，女信徒黃梅如(右)年初二連博13個聖杯，贏價值80萬元轎車；另女信徒包雅朱(左)年初四連博10個聖杯，獲60萬轎車。記者魯永明／攝影
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嘉義縣東石鄉港口宮春節擲筊搶轎車、黃金媽祖活動結束，上午頒獎，女信徒黃梅如年初二...
嘉義縣東石鄉港口宮春節擲筊搶轎車、黃金媽祖活動結束，上午頒獎，女信徒黃梅如年初二連博13個聖杯，贏價值80萬元轎車。記者魯永明／攝影
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