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認識古地名 台管處出版「行踏台江地號名講古」新書

2020-01-30 09:04聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台江國家公園管理處（簡稱台管處），將於2月15日在在台南市台管處遊客中心辦理「行踏台江，地號名講古」新書發表會，這本書由高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所劉正元及吳玲青兩名學者所寫成，團隊耗時3年完成，重現台江古地名。

台江內海因曾文溪歷次洪氾，數次改道，地貌劇烈變化造就浮覆地、海埔地，歷經墾民多次開發形成許多新聚落，有著這塊土地上少見的「二次移民」特徵，由北而南、由東向西大規模墾拓的歷史過程。地圖記載土地樣貌、人群開墾移居軌跡，每個地名都承載一個個在地故事。

台管處謝偉松處長說，透過這本書跟隨兩名老師的足跡，走入台江古今時空地域裡，看見早期人為開發概況及現況，認識這些已鮮少人知的在地地名，剝絲抽繭出人民在新移墾區的擴張，地圖上的地名也逐漸呈現多樣面貌。

作者將親自到發表會現場與民眾互動暢談，闡述書內涵蓋重要內容，知名科普社群網站「百工裡的人類學家」發起人國立中山大學教授宋世祥擔任與談，從人文科學角度看待地方知識的具體實踐。歡迎好奇地名能夠講什麼故事的民眾參加，並有機會現場獲得作者簽名書，活動詳情請至台管處網站(http://www.tjnp.gov.tw)查詢；或可電保育研究課06-2842600轉1602高小姐洽詢。

台江國家公園管理處，將發表「行踏台江地號名講古」新書，讓民眾認識台江古地名。圖/...
台江國家公園管理處，將發表「行踏台江地號名講古」新書，讓民眾認識台江古地名。圖/台管處提供
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