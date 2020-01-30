認識古地名 台管處出版「行踏台江地號名講古」新書

台江國家公園管理處（簡稱台管處），將於2月15日在在台南市台管處遊客中心辦理「行踏台江，地號名講古」新書發表會，這本書由高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所劉正元及吳玲青兩名學者所寫成，團隊耗時3年完成，重現台江古地名。

台江內海因曾文溪歷次洪氾，數次改道，地貌劇烈變化造就浮覆地、海埔地，歷經墾民多次開發形成許多新聚落，有著這塊土地上少見的「二次移民」特徵，由北而南、由東向西大規模墾拓的歷史過程。地圖記載土地樣貌、人群開墾移居軌跡，每個地名都承載一個個在地故事。

台管處謝偉松處長說，透過這本書跟隨兩名老師的足跡，走入台江古今時空地域裡，看見早期人為開發概況及現況，認識這些已鮮少人知的在地地名，剝絲抽繭出人民在新移墾區的擴張，地圖上的地名也逐漸呈現多樣面貌。