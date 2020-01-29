春節湧爆人潮！台南龍崎空山祭破10萬人 延展至元宵節

台南市文化局首度辦理的龍崎光節空山祭，去年底開展後，好評不斷，人氣持續在臉書及IG上延燒，成最新打卡熱點，農曆春節期間更是人潮不斷，擠爆龍崎小鎮，大年初三（1/27）當日更創下紀錄，吸引近1萬2千人次到訪，不僅返鄉過年的民眾驚呼「40幾年來沒看過龍崎有這麼多人」，期間限定的崎聚市集更是生意強強滾。截至今天活動已超過10萬人次參觀，達到預期目標，因反應熱烈，空山祭原訂於本周2月2日閉展，文化局特宣布延展至2月9日，要讓空山祭陪大家迎接一個充滿藝術感的元宵節。

文化局表示，春節假期結束後迎接將到來的元宵，為使觀眾能更融入寓言情境，文化局特為觀眾設計兩個互動體驗活動，其一為「光蟲小提燈」，提燈在《流光橋》前發放，為《空空的山》故事主角光蟲的化身，竹編燈籠上點綴由藝術家親手製作的螢光光蟲及花朵，小巧可愛，詢問度極高。

延展適逢元宵，小提燈相當應景，文化局邀請大家來提燈夜遊虎形山，唯因提燈數量有限，文化局表示，假日人潮眾多時，將以家庭為單位發放，且觀展後需將提燈歸還，讓光蟲陪伴其他遊客述說空山故事、探訪奇幻秘境。

另一互動體驗活動為「竹夢」，遊客觀展後可於第二服務台向工作人員領取螢光竹片寫下感想或祈願，工作人員將協助懸掛於觀展動線最末端的陡長木棧道階梯上，片片心願於黑暗中螢光閃爍，充滿希望及昇華之感。新春假期前來，也歡迎您在此留下您的新年新希望，與大家共同築夢！

文化局表示，空山祭所在地點是台南市人口最少的區「龍崎」，為振興地方，打造南關線新亮點，以「空山其實不空」為核心理念，邀請藝術家進駐龍崎虎形山，透過獨樹一格的寓言式策展，發想光蟲生命故事，創作寓言動畫「空空的山」，並以此為核心打造9大藝術光景作品點綴山林，9大作品環環相扣，將虎形山夜晚化身為如童話故事般奇異的夢幻場景。

為配合此次活動，文化局在虎形山公園周邊規畫有6處汽車停車場、可容納140輛汽車，並有機車格約100格供民眾利用；但因山城小鎮停車位有限，文化局呼籲民眾多利用大眾運輸，或停至文衡殿停車場。該處停車場約有300車位，「龍崎文衡殿－虎形山公園」間也有由皇龍建設贊助的免費接駁車，距離展場車程僅10分鐘，因應新春期間人潮，文化局特加開4台大巴士接駁，盼能減少民眾等待時間。另文化局亦特別提醒，虎形山公園因其山勢如猛虎雄踞故獲此名，此次作品環山佈置，參觀路線約2公里，路程約30-40分鐘，且行經連綿樓梯及陡斜步道，故請遊客務必衡量並注意自身安全及身體狀況。

龍崎光節延展至2月9日，龍崎文史生態導覽也配合加開場次。相關活動內容及時間敬請鎖定「龍崎光節－空山祭」臉書粉絲團或至官網查詢：https://longcilightfestival.com/。