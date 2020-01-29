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武漢肺炎傳染力比SARS強 指揮中心：沒加入WHO不利防疫

武漢肺炎疫情升溫 嘉義校園防疫零漏洞因應

2020-01-29 18:11聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

武漢肺炎疫情升溫，嘉義市教育處長林立生請各級學校掌握師生進出大陸流行地區情況，並回報入出境人員，也請各級學校備妥防疫物品，並做好校園消毒和宣導防疫工作，尤其私立幼兒園比公立學校較早開學，已請各園消毒，並訂出體溫檢測相關措施，務必做到校園防疫零漏洞的高標準。

林立生說，明天一早辦理跨局處會議研商學校防疫事宜，讓所有師生安心上學，防疫無死角，也會決定有關寒假期間育樂營和相關輔導課程是否停課，後續將視疫情狀況並召集各校校長與校護開會，針對開學前進出校園者也必須消毒及配戴口罩防護。

他說，為避免疫情資訊誤傳造成民眾恐慌，也請學校轉知師生切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法相關規定。

嘉義縣教育處長陳添丁說，昨天已請學校盤點耳溫槍和口罩，若有不足，教育處都會提供給各級學校，另外已請各級學校成立防疫小組，由校長當召集人，掌握學生去向， 尤其是大陸籍家長的子女，可能會返鄉，校方會掌握出入境狀況，列為特別關懷對象，若有疑似症狀，也要求家長第一時間通知學校，落實防疫。

陳添丁說，若學校有大型活動，會請學校視狀況暫緩，例如周五本來國中有技藝參訪，但要長時間搭遊覽車到台南，擔憂有些學生可能出入境中國，在密閉空間恐有群聚感染風險，也因此暫緩。

嘉義市教育處長林立生針對校園防疫，已請各校做好準備。記者李承穎／攝影
嘉義市教育處長林立生針對校園防疫，已請各校做好準備。記者李承穎／攝影
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疫情口罩嘉義武漢肺炎

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