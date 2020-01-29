影／台南春節連假湧人潮 交通疏導通過考驗

今年農曆春節共有7天連假，台南市警察局24小時不打烊，其中，交通疏導管制工作最為艱鉅，據觀光旅遊局統計，大年初一當天超過165萬人次湧入台南旅遊，面對繁重的交通疏導任務，員警仍拿出最好的服務態度與最溫暖的笑容因應，也感謝民眾遵守交通管制路線與耐心配合，通過嚴苛的考驗。

交通大隊指出，尤其高速公路北上高乘載管制，管制工作造成民眾不便，更是會造成平面道路回堵；面對此一艱鉅工作，員警均能面帶微笑，向民眾問候新年快樂，深獲好評。

今年台南新增的龍崎空山祭活動，及左鎮化石館、山上花園水道博物館、水交社文化園區3個景點都吸引很多前來府城觀光的民眾遊覽。觀光旅遊局統計，今年初一當天已超過165萬人次湧入台南旅遊，主要是至廟宇祈福保平安，其次則是前往各地親子主題景區全家出遊。

交大指出，月津港燈節及龍崎空山祭活動與各大風景區均湧入大量出遊的人、車潮，警局為確保轄區各道路交通順暢，累計規畫交通崗260處，出勤3540人次警力，維持轄區風景區與各主要道路交通順暢。

交大表示，警局藉由交通流暢中心，結合市府交通、工務局、公路總局工務段及國道高速公路局交控中心，專人24小時監控轄區易塞車路口、重要交流道周邊及聯絡道路車流，隨時監看車流並掌握交通壅塞路段，利用遠端控制號誌秒數並在第一時間調度派員前往現場指揮疏導車流與路況排除。