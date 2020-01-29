垃圾分類、資源回收大落實 台南春節垃圾量大減

台南市政府環保局清潔隊昨天年初四恢復垃圾收運，清運3344公噸垃圾，較去年初四垃圾量增加139公噸。但累積環境清潔周與春節期間收運的垃圾量共1萬5616公噸，較去年同期減少1101公噸。

環保局統計，1月17日至1月23日環境清潔周期間，全市共清運1萬104公噸垃圾；1月24日除夕清除,943 噸垃圾，較去年除夕的垃圾量減少109噸。初一至初三暫停清運垃圾，但為確保市內風景區環境整潔，仍派出清潔隊員機動清運。1月28日初四恢復收運，共出動1082人次、685車次，清運3344公噸垃圾，比去年初四的3205公噸，增加139公噸。

統計今年環境清潔周及春節期間共動員8人次、4085車次、清運1萬5616公噸垃圾，比去年的1萬6717公噸減少1101噸，顯示垃圾分類及資源回收更落實。