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垃圾分類、資源回收大落實 台南春節垃圾量大減

2020-01-29 13:25聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市政府環保局清潔隊昨天年初四恢復垃圾收運，清運3344公噸垃圾，較去年初四垃圾量增加139公噸。但累積環境清潔周與春節期間收運的垃圾量共1萬5616公噸，較去年同期減少1101公噸。

環保局統計，1月17日至1月23日環境清潔周期間，全市共清運1萬104公噸垃圾；1月24日除夕清除,943 噸垃圾，較去年除夕的垃圾量減少109噸。初一至初三暫停清運垃圾，但為確保市內風景區環境整潔，仍派出清潔隊員機動清運。1月28日初四恢復收運，共出動1082人次、685車次，清運3344公噸垃圾，比去年初四的3205公噸，增加139公噸。

統計今年環境清潔周及春節期間共動員8人次、4085車次、清運1萬5616公噸垃圾，比去年的1萬6717公噸減少1101噸，顯示垃圾分類及資源回收更落實。

市長黃偉哲感謝市民支持春節垃圾清運政策，他說，國家清潔周期間，除了清理環境並清除廢家具、廢家電、樹枝等巨大垃圾；只要事先聯絡環保局各區隊或里長，均由各區清潔隊依排定時間清運，順利完成任務。初一至初三停收垃圾期間，市民配合將垃圾儲存在家中，保持住家內外整潔，充分展現低碳城市的環保素養。

從大年初四起恢復垃圾清運，民眾把積了好幾天的垃圾送進垃圾車。記者鄭惠仁／攝影
從大年初四起恢復垃圾清運，民眾把積了好幾天的垃圾送進垃圾車。記者鄭惠仁／攝影
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春節資源回收

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