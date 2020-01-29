影／上百名男生爭搶女生繡球 嘉義市未婚聯誼好熱鬧

嘉義市大福興宮月老祖廟今天上午9點半舉辦拋繡球未婚男女聯誼活動，報名人數男性80名、女性40名，條件是25到40歲，有穩定工作的未婚男女，但現場卻來了190人，其中男性就有160人，競爭激烈，紛紛爭搶繡球，期盼求得好姻緣。

廟方因應鼠年，請男女都戴上米老鼠髮箍，由女性輪流上台拋繡球，男性則在台下引頸期盼要接球，主持人也逐一詢問女性喜歡什麼樣類型的男生，炒熱氣氛，再讓女性拋球。

台下的男子揮手大喊「丟給我」，還有兩、三個人爭搶一個繡球，順利接到繡球的男子，便能上台，由工作人員打扮成月老，幫忙牽線，到後台更進一步認識彼此。

配對成功的黃詩茜和游銘宏在後台開心聯誼，黃詩茜說，她今年35歲，在台中從事品牌行銷，也當過高中老師，這幾年工作忙碌，很少機會認識異性朋友，過去父母和親友都有介紹過相親，但是第一次參加拋繡球活動，覺得很好玩，很高興銘宏能接到她的繡球。

游銘宏說，第一眼看到詩茜覺得她很漂亮，很想跟她認識，便搶到她的繡球，他從事生產管理，因處於男性居多的職場，生活中很少接觸異性，才會想要參加這項活動，認識朋友。