鹿耳門天后宮四季籤 廟方解籤：重點在經濟

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台南市鹿耳門天后宮大年初五舉辦「跋四季籤」活動，向媽祖擲筊求出春、夏、秋、冬4籤，今年台灣整體運勢為中下籤，「重點在經濟！」廟方解籤者祭典組長蔡嘉祥說，受到武漢肺炎疫情影響，台灣雖不是疫區，卻已影響台灣經濟，如何控制疫情不擴散，考驗新政府的能力，重新提升台灣經濟。

鹿耳門天后宮邀請台南市警三分局副分局長張志能、南智捷汽車總經理馬忠榮、遠東百貨台南店經理許俊明、奇益企業董事長邱建興等4人分別擔任春、夏、秋、冬4籤跋杯司禮官，期待台灣經濟能在今年有感提升。

其中，張志能抽出頭1支籤，就順利獲得3杯聖筊，搏得好頭彩，夏、秋、冬則分別20、5、5支籤，前後花費約38分鐘。

今年的四季籤，春季籤為癸卯籤「楊戩得病在西軒」；夏季籤為壬子籤「蘇小妹答佛印」；秋季籤為甲午籤「盧龍王次子招親」；冬季籤為戊申籤「古城會關公斬蔡陽」。