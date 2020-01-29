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獨家／「我搭上首班撤僑班機」揮別武漢父母 心情複雜沉重

鹿耳門天后宮四季籤 廟方解籤：重點在經濟

2020-01-29 11:35聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市鹿耳門天后宮大年初五舉辦「跋四季籤」活動，向媽祖擲筊求出春、夏、秋、冬4籤，今年台灣整體運勢為中下籤，「重點在經濟！」廟方解籤者祭典組長蔡嘉祥說，受到武漢肺炎疫情影響，台灣雖不是疫區，卻已影響台灣經濟，如何控制疫情不擴散，考驗新政府的能力，重新提升台灣經濟。

鹿耳門天后宮邀請台南市警三分局副分局長張志能、南智捷汽車總經理馬忠榮、遠東百貨台南店經理許俊明、奇益企業董事長邱建興等4人分別擔任春、夏、秋、冬4籤跋杯司禮官，期待台灣經濟能在今年有感提升。

其中，張志能抽出頭1支籤，就順利獲得3杯聖筊，搏得好頭彩，夏、秋、冬則分別20、5、5支籤，前後花費約38分鐘。

今年的四季籤，春季籤為癸卯籤「楊戩得病在西軒」；夏季籤為壬子籤「蘇小妹答佛印」；秋季籤為甲午籤「盧龍王次子招親」；冬季籤為戊申籤「古城會關公斬蔡陽」。

祭典組長蔡嘉祥表示，受到武漢肺炎影響，今年春節期間各大寺廟、風景區等人潮減少，赴大陸旅遊也受限，觀光也到影響，民眾不出門，整體消費減少，如再持續下去，經濟將大幅衰退。他指出，台灣雖不是疫區，卻已影響台灣經濟，如何控制疫情不擴散，考驗新政府的能力，重新提升台灣經濟。

台南市警三分局副分局長張志能抽出頭1支籤，就順利獲得3杯聖筊，搏得好頭彩。記者邵...
台南市警三分局副分局長張志能抽出頭1支籤，就順利獲得3杯聖筊，搏得好頭彩。記者邵心杰／攝影
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今年的四季籤（由左至右），春季籤為癸卯籤，夏季籤為壬子籤，秋季籤為甲午籤，冬季籤...
今年的四季籤（由左至右），春季籤為癸卯籤，夏季籤為壬子籤，秋季籤為甲午籤，冬季籤為戊申籤。記者邵心杰／攝影
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鹿耳門天后宮邀請台南市警三分局副分局長張志能、南智捷汽車總經理馬忠榮、遠東百貨台...
鹿耳門天后宮邀請台南市警三分局副分局長張志能、南智捷汽車總經理馬忠榮、遠東百貨台南店經理許俊明、奇益企業董事長邱建興等4人跋杯司禮官。記者邵心杰／攝影
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