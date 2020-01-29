七股潟湖環境特別 捕撈養殖水產豐

位於台南海邊的七股潟湖自然環境特殊，除了有保護海岸線的功能外，也孕育了豐盛的漁產，成為不少漁民的生計所在。在生態旅遊風氣影響下，觀光遊湖已成為捕撈與養殖之外的另一項特色產業。

七股潟湖由青山港汕、網子寮汕及頂頭額汕等外海沙洲圍繞，是曾文溪歷經4次改道之後，早年的「台江內海」漸漸淤積成為陸地所留下的最後痕跡。在這裡問在地漁民潟湖的台語要怎麼念，得到的答案都是比較鄉土化的說法「內海仔」。

根據七股區公所的資料，七股潟湖現在面積約1300公頃，共有3個沙洲和2個出海口。豐富旺盛的動植物生態，育孕了約125種魚類、73種貝類等生物，對漁民來說是一個廣大的漁場。

潟湖及附近的大小水道內，四處可見俗稱「網笱」的定置漁網。定置漁網是由幾片漁網組成的V字型大網，固定在魚群迴游經過的水道上，魚群會順著水流，游進像圍欄的魚網裡。魚獲種類隨季節有所差別，包括草蝦、沙蝦、豆仔魚、吳郭魚、紅蟳、菜蟳、牛尾、三角仔、紅槽、黑鯛、石斑等。

台南市政府農業局專門委員吳俊傑表示，除了捕撈漁業，俗稱養蚵的牡蠣養殖也是七股潟湖的重要產業。整個七股區的牡蠣養殖面積，僅次於為主要養殖貝類的文蛤。潟湖水域較一般水路及潮間帶深且廣闊，又不像河口海域易受風浪影響，牡蠣的產量大、品質佳。

吳俊傑表示，七股潟湖區的漁產豐富，附近的不少海產店及餐廳，都是直接向漁民們進貨，菜單經常是視漁民們當天的收穫而定。不只台南在地的饕客熟門熟路，經過近年來市府辦活動加以行銷，知名度漸漸打開，也吸引不少外地遊客，到七股品嘗這些來自海裡的好味道。

在七股潟湖從事牡蠣養殖已數十年的業者林明德說，七股潟湖環境雖得天獨厚，生產的蚵仔遠近馳名；但在種種因素的影響下，潟湖的面積有逐年縮小的情況。與10年前相比，整個面積已縮減了好幾百公頃，靠潟湖為生的漁民們也要有些新的想法；除了尋求公部門協助進行沙洲保育，也要跟上生態觀光的腳步，兩者相輔相成，尋求永續的產業發展。