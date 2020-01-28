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北港朝天宮抽公籤：應把握春天運勢、氣候不可輕忽

2020-01-28 17:51聯合報 記者卜敏正／即時報導

北港朝天宮大年初四抽人口、水路、五穀、港運、六畜、生意共六支公籤，被喻為國運籤的「港運」為「戊寅」屬中平籤，應把握春天運勢正好的時機；另人口和水路籤則抽得同一支，籤文暗示今年雨水期長，應注意氣候變化、氣候問題不可輕忽。

雲林縣北港朝天宮初四子時抽公籤，其中被喻為國運籤的「港運」為「戊寅」，籤文「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑，世間若問相知處，萬事逢春正及時」；朝天宮董事長蔡咏鍀解讀此為「中平」籤，籤文提醒應把握春天運勢正好的時機，「行事不要衝太快」。

「大家一起努力！」蔡咏鍀表示，北港朝天宮過去每逢年初四求公籤，抽出「人口」、「水路」、「五穀」、「港運」、「六畜」、「生意」六支公籤，以籤文預指一年運勢，廣受到地方、信眾重視。

他說，近年全國許多廟宇都會抽國運籤，北港朝天宮媽祖廟代表地方運勢「港運」籤，也被認為是「國運籤」，但他認為籤文主要是供信眾參考，最重要仍需要全國民眾一起努力。

今年抽的其他3支公籤，五榖為「辛卯」籤，籤詩認為今年五穀恐不理想；六畜為「丙寅」籤，提醒以減少虧損為要；生意為「癸亥」籤，則認為會遇到難關，必須看手段才能從逆境中獲得利潤。

北港朝天宮大年初四抽人口、水路、五穀、港運、六畜、生意共六支公籤，廟方提供公籤解...
北港朝天宮大年初四抽人口、水路、五穀、港運、六畜、生意共六支公籤，廟方提供公籤解說。圖／北港朝天宮提供
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北港朝天宮大年初四抽人口、水路、五穀、港運、六畜、生意共六支公籤，每支公籤由蔡咏...
北港朝天宮大年初四抽人口、水路、五穀、港運、六畜、生意共六支公籤，每支公籤由蔡咏鍀抽出後，由法師擲筊連獲3次聖筊，才被視為媽祖應允的公籤。圖／北港朝天宮提供
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北港朝天宮大年初四抽人口、水路、五穀、港運、六畜、生意共六支公籤，被喻為國運籤的...
北港朝天宮大年初四抽人口、水路、五穀、港運、六畜、生意共六支公籤，被喻為國運籤的「港運」為「戊寅」屬中平籤。圖／北港朝天宮提供
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北港朝天宮大年初四抽人口、水路、五穀、港運、六畜、生意共六支公籤，每支公籤由蔡咏...
北港朝天宮大年初四抽人口、水路、五穀、港運、六畜、生意共六支公籤，每支公籤由蔡咏鍀抽出後，由法師擲筊連獲3次聖筊，才被視為媽祖應允的公籤。圖／北港朝天宮提供
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北港朝天宮運勢媽祖

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