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影／20公尺須鯨命喪台東 成大等研究團隊解剖釐清死因

2020-01-28 17:12聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

農曆大年初一，一身長20公尺大型須鯨在台東縣長濱鄉海灘喪命擱淺，這也是國內近年來首度發現大型須鯨擱淺的案例，海洋保育署及成大海洋生物暨鯨豚中心今天會同各大院校專家學者解剖，預計花費2至3天完成，並經由特徵及DNA比對，確認大型須鯨的身分外，釐清死因，做為以後保育與研究的參考。

成大海洋生物暨鯨豚中心上午會同台大、嘉大、屏科大、亞洲大學及科博館專家學者及研究生等在成大安南校區鯨豚中心旁共同解剖大型須鯨。據調查，這隻死亡的須鯨身長20公尺，形體消瘦，由於胸前有繩索環繞，研判多日未進食。

成大海洋生物暨鯨豚中心主任王浩文說，目前經須鯨肌肉均已化成液體看來，死亡時間較原本推判10天至2周更長，甚至是3、4周，在物種判斷上，確定是須鯨，但基於學術與研究，會更仔細看它身體各部位特徵，統一各研究團隊確定之後，再向外界公布。

他說，須鯨出沒地點大都在東北太平洋海域，為何會在台東海灘喪命擱淺，鯨豚專家和學者都相當震驚與好奇，第一時間發現在胸前有繩索環繞外，也會依胃裡有無內容物等進一步判斷死因。他指出，一般而言，大型須鯨死因不是被船撞擊或廢棄物所致。

海洋保育署長黃向文表示，這是國內近年第一次有這麼大型須鯨在台灣海域擱淺，非常罕見，實際上各研究單位也很好奇死亡原因是什麼，因此，國內成大等各院校研究團隊也藉此難得機會共同合作，研究其死亡原因是什麼，做為以後保育與研究的參考。

黃向文也指出，這次很開心有許多熱心人士及學生加入，藉此培育明日鯨豚科學家，為國內海洋保育一起努力。

國內近年第一次有這麼大型須鯨在台灣海域擱淺，非常罕見，實際上各研究單位也很好奇死...
國內近年第一次有這麼大型須鯨在台灣海域擱淺，非常罕見，實際上各研究單位也很好奇死亡原因是什麼。記者邵心杰／攝影
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成大海洋生物暨鯨豚中心上午會同台大、嘉大、屏科大、亞洲大學及科博館專家學者及研究...
成大海洋生物暨鯨豚中心上午會同台大、嘉大、屏科大、亞洲大學及科博館專家學者及研究生等在成大安南校區鯨豚中心旁共同解剖大型須鯨。記者邵心杰／攝影
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海洋保育署及成大海洋生物暨鯨豚中心今天會同各大院校專家學者解剖，並經由特徵及DN...
海洋保育署及成大海洋生物暨鯨豚中心今天會同各大院校專家學者解剖，並經由特徵及DNA比對，確認大型須鯨的身分外，釐清死因。記者邵心杰／攝影
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成大海洋生物暨鯨豚中心主任王浩文說，目前經須鯨肌肉均已化成液體看來，死亡時間較原...
成大海洋生物暨鯨豚中心主任王浩文說，目前經須鯨肌肉均已化成液體看來，死亡時間較原本推判10天至2周更長，甚至是3、4周。記者邵心杰／攝影
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鯨豚成大台東

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