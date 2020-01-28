影／超認真消防員！大年初一打火完 繼續拿筆創作壁畫

嘉義縣消防局水上消防分隊小隊長王建仁為宣導安裝消防住警器，與女兒王薇甯共同發想在分隊辦公廳舍牆面，利用年節假期及勤餘時間，繪製大型防火宣導壁畫。年初一下午他接獲火災報案，先駕消防車外出打火，返隊後再拿起畫筆，同仁都稱讚他是「最辛苦的消防藝術家」。

「哇，好壯觀的壁畫！」許多民眾近日進入水上消防分隊，都被牆上高4米、寬7米大型彩繪壁畫吸引，壁畫以漫畫方式呈現，左側從一架電視機衍生出火焰、煙霧惡魔，右側則是救難天使，中間以一具火災住警器相連，強調安裝住警器、安全有保庇。

48歲的王建仁笑著說，兒時喜歡塗鴉卻無緣學習美術，長大後成為消防打火英雄，仍不忘彩繪夢想。5年前分隊美化環境，他在圍牆彩繪防火宣導壁畫，作品不僅達到宣導效果，也讓他重溫兒時夢想。日前讀大學放寒假的女兒返鄉，建議消防隊在牆上彩繪宣導，他請示分隊長同意後開始設計圖像。

他說，嘉義縣政府、縣消防局近年不斷宣導安裝住警器，加上電器火警是火災原因前三名，火警濃煙最可怕，女兒和他決定結合這些議題規劃一幅火災、濃煙、住警器壁畫。草圖確認後，他就利用春節休假日，及值班勤餘時間，帶著女兒一起構圖、彩繪。