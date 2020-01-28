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影／超認真消防員！大年初一打火完 繼續拿筆創作壁畫

2020-01-28 16:18聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣消防局水上消防分隊小隊長王建仁為宣導安裝消防住警器，與女兒王薇甯共同發想在分隊辦公廳舍牆面，利用年節假期及勤餘時間，繪製大型防火宣導壁畫。年初一下午他接獲火災報案，先駕消防車外出打火，返隊後再拿起畫筆，同仁都稱讚他是「最辛苦的消防藝術家」。

「哇，好壯觀的壁畫！」許多民眾近日進入水上消防分隊，都被牆上高4米、寬7米大型彩繪壁畫吸引，壁畫以漫畫方式呈現，左側從一架電視機衍生出火焰、煙霧惡魔，右側則是救難天使，中間以一具火災住警器相連，強調安裝住警器、安全有保庇。

48歲的王建仁笑著說，兒時喜歡塗鴉卻無緣學習美術，長大後成為消防打火英雄，仍不忘彩繪夢想。5年前分隊美化環境，他在圍牆彩繪防火宣導壁畫，作品不僅達到宣導效果，也讓他重溫兒時夢想。日前讀大學放寒假的女兒返鄉，建議消防隊在牆上彩繪宣導，他請示分隊長同意後開始設計圖像。

他說，嘉義縣政府、縣消防局近年不斷宣導安裝住警器，加上電器火警是火災原因前三名，火警濃煙最可怕，女兒和他決定結合這些議題規劃一幅火災、濃煙、住警器壁畫。草圖確認後，他就利用春節休假日，及值班勤餘時間，帶著女兒一起構圖、彩繪。

「打火工作最重要！」王建仁說，年初一當班時仍帶女兒到辦公室彩繪，當天接獲公墓火警報案，他立即和同仁駕車外出打火，返隊後發現壁畫即將完工，決定加班趕工完成全圖。過程中雖然辛苦，但看見作品非常欣慰，也希望讓更多人知道安裝住警器，減少生命財產受損。

嘉義縣消防局水上消防分隊辦公廳舍牆面，繪製大型防火宣導壁畫。記者卜敏正／攝影
嘉義縣消防局水上消防分隊辦公廳舍牆面，繪製大型防火宣導壁畫。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣消防局水上消防分隊小隊長王建仁（左）與女兒王薇甯共同發想，在分隊辦公廳舍牆...
嘉義縣消防局水上消防分隊小隊長王建仁（左）與女兒王薇甯共同發想，在分隊辦公廳舍牆面繪製大型防火宣導壁畫。記者卜敏正／攝影
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壁畫火災

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