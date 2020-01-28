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今年將面臨很多挑戰 新港奉天宮國運抽到「中籤」

2020-01-28 13:05聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣新港奉天宮今天大年初四，抽出「國運籤」是媽祖六十甲子籤的第六首（甲戊） 「風雨致雨落洋洋，天災時氣必有傷，命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」廟方解讀，此籤代表台灣未來一年將面臨很多挑戰，希望政府凝聚民眾更團結面對。

新港奉天宮董事長何達煌今天上午率董監事迎神、虔誠向媽祖焚香祈福、擲筊選籤，包括國運、人口、早冬、晚冬、六畜、工業、商業等運勢

何達煌表示，今年「國運」籤是中簽，擲筊過程中，新港媽祖對台灣人民有一些叮嚀，所以選出第六首，顯示台灣未來的一年將會面臨相當多的挑戰，希望未來台灣政府可以凝聚台灣人民更團結，相信任何困境都可以迎刃而解。。

新港奉天宮董事長何達煌今天抽出國運籤。記者卜敏正/翻攝
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新港奉天宮董事長何達煌今天抽出國運籤。記者卜敏正/翻攝
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媽祖奉天宮運勢

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