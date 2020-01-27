大年初三 台南多間寺廟湧進上香祈福民眾

今天農曆大年初三，許多台南市民前住各大寺廟拜拜，祈求金鼠年闔家平安， 包括台灣首廟天壇、祀典武廟、全台祀典大天后宮等廟宇，湧進許多善男信女，燒香祈福。

台灣首廟天壇為主祀玉皇上帝的道教廟宇，今天上午廟方備妥木炭爐火，讓信徒點香拜拜。天壇昔日為府城最高點鷲嶺上，高懸屋垣的「一」字匾名震全台，台語俗諺稱「千算萬算，算不到天一劃」意思是「人算不如天算，冥冥之中自有定數」，天壇「一字匾」、台灣府城隍廟匾「爾來了」的與竹溪寺匾「了然世界」合稱「台南三大名匾」。

祀典武廟位於赤崁樓正南方， 也吸引許多民眾上香祈福，坐北朝南的祀典武廟，特色為8公尺寬，20公尺寬，縱深式配置的三開間三進兩廊式廟宇建築。正面面向永福路、北倚民族路、左側朱色山牆矗立路旁，屋坡由前而後，依各殿的高度呈現起伏的變化，由於各殿的高度不一，飛簷斜頂的山牆，從側面看去為起伏狀，造型頗為美觀。