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初二有財神眷顧！春節大紅包27人獨得百萬 尚有238組待送

天雨擋不住參拜人潮 雲林5大廟平安求財年味濃

2020-01-26 23:17聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

今天大年初二，天氣轉冷，上午還是陰雨不斷，但濕冷天氣擋不住參拜搶平安的人潮，雲林縣北港朝天宮、武德宮、西螺福興宮、虎尾持法媽祖宮等大廟更是人擠人，下午天氣轉晴，到處人山人海，持法媽祖宮更出動嗩吶響板隊，帶領神童團走入人群，轉轉跳跳撒平安糖，新春嘉年華，帶動濃濃的年味。

除夕開廟門後，雲林縣各大廟擋不住朝拜的人潮，北港朝天宮廟前大街，萬頭鑽動，北港大餅、麻油特產買不完，廟裡廟外全是人，陰雨綿綿但每個人的心暖烘烘，只為求得媽祖保佑鼠年平安大順利，朝天宮董事長蔡咏鍀說，兩天來每天有超過20萬人湧進北港拜拜，明天總統蔡英文將到廟發紅包，人將會更多。

北港武德宮是國內財神祖廟，求財人潮也是滿滿滿，每個人爭相燒補財庫金，祈求鼠年金銀數不完，廟內的純銅製的大元寶，更是民眾的最愛，排隊摸元寶的人，排到廟口之外，延綿數百公尺，廟內正殿下的黑虎將軍換錢母，更是一個接一個，曾獲金氏世界紀錄的大金爐，金紙燒得火旺，象徵錢財滾滾來。

西螺福興宮太平媽祖，和西螺大橋景點結合，吸引數萬人潮，更把整條太平老街，點綴得年節人氣旺旺旺。麥寮拱範宮今年更把廟前老街，掛滿小燈籠，讓麥寮街仔閃亮，福光滿照，喜氣洋洋。

國內建築最典雅的虎尾持法媽祖宮，宮廷花園的廟景，成為所有香客拍照的最愛，講究環保的持法媽祖不燒金紙，一爐一炷香，今年更出動志工組成的嗩吶響板隊，以簡單的旋律節奏，伴隨神童團，穿梭人群間，又跳又轉，逗得小朋友又喜又樂，尤其撒滿平安喜糖，更讓每個人吃甜甜、心安安。

雲林縣五大廟年節喜慶，展現獨樹一格的宗教特色，求平安又求財運，走一趟雲林，感受農業大縣敬神禮佛的人情風俗，已成為許多人過年必走的香火之路。

朝天宮新春湧進大批人潮，不僅廟裡人擠人，廟前大街更是萬頭鑽動擠得水洩不通。記者蔡...
朝天宮新春湧進大批人潮，不僅廟裡人擠人，廟前大街更是萬頭鑽動擠得水洩不通。記者蔡維斌／翻攝
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虎尾持法媽祖宮嗩吶和神童團和民眾互動樂。記者蔡維斌／攝影
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麥寮拱範宮把老街打造美麗的燈街。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮補財庫的人擠滿滿。記者蔡維斌／攝影
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西螺福興宮拜拜的人潮多。圖／福興宮提供
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北港朝天宮媽祖

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