信不信？扭蛋也能扭出財運 北港武德宮有金幣、有文創

北港武德宮再推出財神黑虎將軍扭蛋。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 過年大家搶著拜財神求財運，國內以文創聞名的財神祖廟雲林縣北港武德宮，文創巧思再添一筆，打造機器人廟公、一卡通念珠之外，更在今年新春再打造兩部超級財神扭蛋，可扭出5款超萌的財黑神虎將軍，一推出馬上受年輕人喜愛，有人「樂透」接連扭5次就集滿5款黑虎尾將軍，成為開春的幸運兒。

北港鎮武德宮財神廟迎新春，除夕開廟門兩天來，天天人山人海，廟方從除夕夜開始推出「一本萬利有金幣」，以百萬元打造600枚9999.9純金的金幣，混入錢母之中，讓民眾在求錢母補財庫之餘，有機會獲得金幣。

廟方說，除了點燈求錢母補財庫之外，初一及初四兩天也會定時發送錢母，或是到該廟附設的樂咖啡、保生堂咖啡及財神市集消費就有機會送錢母包，幸運者袋內所裝的就是金幣錢母。

武德宮近年來以財神爺、黑虎將軍為主題，推出數十種文創產品，聞名遐邇，連台北市長柯文哲日前到該廟參拜，也對該廟文創精緻豐富，甚感驚奇，直呼武德宮是他所見台灣文創最多也最先進的廟。

從機器人廟公到一卡通念珠及各種大小文創，配合今年開春，更推出國內僅有的財神黑虎將軍的扭蛋機，扭蛋有5種黑虎將軍的Q版小公仔，招財又喜氣，此外扭蛋還有聚寶枕組、一卡通念珠等文創品，大年初一推出後，馬上吸引不少年輕人試手氣。

武德宮主委林安樂說，武德宮的文創均出自廟方一群年輕優秀的設計團隊，負責平面視覺設計，也開發許多財神元素的文創產品，今年推出萌虎扭蛋機、招財黑虎玩偶、納財萌虎零錢包、聚寶口金包、聚寶枕組、一卡通念珠等文創品，都是很有創意的物件。

武德宮祕書長蘇建華說，萌虎扭蛋機以萌版的黑虎將軍與元寶造型，既可愛又充滿喜氣，其中1台可扭出5種Q版黑虎公仔，包括招財黑虎、藏寶黑虎、守財黑虎、賀歲黑虎、祈安黑虎；另1台扭蛋則有5種平安符香火袋、納財萌虎零錢包、聚寶口金包、黑虎萬用票夾，好玩又可帶來財氣，一推出深受年輕人喜愛。