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因應武漢肺炎 台南公車轉運站全面加強防疫

2020-01-26 13:34聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

因應武漢肺炎在台灣已出現確診案例，為強化公共運輸防疫，台南市交通局要求大台南公車駕駛以及轉運站值勤人員全程戴口罩，加強公車及轉運站的環境消毒，並張貼各式宣導希望乘客落實自主健康管理。

台南市長黃偉哲表示，目前正值農曆年假期間，但防疫沒有假期更不能鬆懈，目前已要求市府團隊各局處加強防疫工作，因連續假期返鄉及出遊人潮眾多，公共運輸使用為高峰時期，大眾運輸工具、交通運輸節點等都實施必要的防範措施。

交通局長王銘德指出，目前大台南公車5家客運業者已跟進中央及地方防疫步調，客運業者全面要求所屬駕駛及第一線服務人員，勤務期間全面配戴口罩並落實勤洗手，在公車上、各綜合轉運站售票櫃檯等處張貼宣導公告，並在主要場站公車站位跑馬燈等各式管道宣導乘客遵守呼吸道禮節，落實自主健康管理。

另外，也已請委外營運場站及客運業者備妥體溫計防備，並在櫃檯處提供酒精或酒精消毒用品供從業人員或乘客使用，全面加強公車、轉運場站防疫措施。

公共運輸處長呂獎慧呼籲，民眾搭乘公車時如有感冒症狀或身體不適，請務必做好個人防護措施，另已要求公車業者加強公共衛生，並督促駕駛員每天出車前應確實先量測體溫，如有發燒或疑似症狀即應協助就醫；若遇乘客有發燒、咳嗽等症狀時，第一時間應宣導配戴口罩與事後消毒工作，並做好相關乘載紀錄，以利後續通報與追蹤。

台南市交通局要求大台南公車駕駛以及轉運站值勤人員全程戴口罩，加強公車及轉運站的環...
台南市交通局要求大台南公車駕駛以及轉運站值勤人員全程戴口罩，加強公車及轉運站的環境消毒，並張貼各式宣導希望乘客落實自主健康管理。圖／台南市交通局提供
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