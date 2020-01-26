快跟風！初一台南人潮破百萬 多數將這裡列走春重點

昨天大年初一天氣晴朗，台南湧現百萬觀光人潮！根據台南市觀光旅遊局統計，昨天一整天的旅遊人潮已超過165萬人次，其中主要是到廟宇祈福保平安，其次則是前往各地親子主題觀光地區。

過年期間，台南市舉辦多項活動迎接各地遊客，讓遊客體驗古都的在地年味，除了新化年貨大街、孔廟財神數來寶新春歡樂嘉年華活動之外，廟宇祈福人潮更是絡繹不絕。各大廟宇都舉辦豐富的新春祈福活動，包括正統鹿耳門聖母廟春節嘉年華、鹿耳門天后宮文化季、關廟山西宮新春文化季、南鯤鯓代天府新春祈福活動等。

此外，德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園舉辦「2020雙埤鼠來寶」活動，虎頭埤也舉辦「2020虎埤泛月迎鼠（曙）光」系列活動，成功吸引親子遊客到訪。

觀旅局統計，新年期間遊客仍以到寺廟拜拜祈福為主，如台灣首廟天壇、鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府及各大廟宇，每年初一都是遊客出遊的首要地點。另外，去年剛開幕的國定古蹟「台南山上花園水道博物館」及重新開幕的「左鎮化石園區」也吸引不少喜愛嘗鮮拍照的年輕網紅遊客。