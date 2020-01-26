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台南舉辦「新春大道藝」 國內外街藝團體大展身手

2020-01-26 10:19聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

台南市安平商圈在春節期間舉辦「2020新春大道藝」活動。圖／台南市經發局提供
台南市安平商圈在春節期間舉辦「2020新春大道藝」活動。圖／台南市經發局提供
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春節期間，台南市安平商圈舉辦「2020新春大道藝」活動，邀請國內外20組街藝團體進行街頭表演藝術，除了國內的各路好手，還特別邀請5組來自泰國、日本、韓國、迦納等國知名街藝團隊到古蹟區大展身手。

2020金鼠年，安平商圈周邊包括安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區等在農曆初一到初五期間舉辦「2020新春大道藝」活動。街頭表演在日本被稱為「大道藝」，表演內容可能是即興，也是一種與人的互動藝術表演。

台南市經發局長陳凱凌表示，近年國際經濟模式面臨轉變，未來台南經濟發展將循著「智慧新都」和「有感經濟」兩大主軸規畫，市長黃偉哲因應休閒觀光旅遊與消費型態轉變，為活絡地方經濟及創造就業機會，市府從推動地方商圈發展著手，強化地方商業環境文創及觀光產業結合，輔導商圈建立特色及創新品牌價值，透過活絡商圈經濟活動，進而帶動區域經濟發展。

經發局指出，商圈輔導至今已邁入第9年，目前台南市立案商圈共22處；因應外國遊客到台南旅遊人數逐年攀升，今年將持續協助商圈店家導入行動支付，並結合地方特色活動及延伸的多元文創產業觀光資源，運用商圈主題特色遊程開拓自由行旅客商機，希望吸引更多外地民眾到商圈消費。

安平商圈理事長盧崑福表示，農曆春節期間安平除了新春大道藝活動外，還有古蹟行春、德意陽洋迎春報喜等精彩活動，歡迎大家共同暢遊安平。

文創產業春節

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