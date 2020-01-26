過年玩炮竹要小心 以免「禍從天降」

春節不免有人放煙火帶動年節喜氣，但施放要特別小心，以免「禍從天降」。去年除夕有民眾施放煙火，附近養雞場雞群不堪驚嚇，嚇得四處亂竄，因踐踏造成千隻雞在一夜之間死亡；也有民眾施放煙火慶祝，不慎引發「火燒山」。台中市府消防局提醒，未滿12歲的孩子施放爆竹煙火，一定要有大人陪同，並購買合格的炮竹，選擇空曠地點施放才安全。

施放煙火意外頻傳，雲林縣口湖鄉一家養雞場，去年除夕因附近鄰居燃放煙火迎春，煙花四射、炮聲巨響，雞隻受到驚嚇亂竄踐踏，短短幾分鐘的迎春煙火，嚇死了約1500隻雞，養雞場負責人深感無奈，只能漏夜清理死雞。

另外，曾有民眾跨年施放煙火不慎，造成南寮漁港防風林起火，消防局出動大批人車搶救，但因附近雜草多，加上風勢大，火勢一發不可收拾，延燒近兩小時才撲滅，多達1萬平方公尺的防風林被燒毀。也有民眾買了多箱升空型煙火施放慶祝，但火花意外引燃附近雜草火警，釀成「火燒山」。