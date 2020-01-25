賴清德嘉市城隍廟發紅包 防疫廟方用酒精消毒民眾手掌

副總統當選人賴清德下午由嘉義市長黃敏惠及新當選立委王美惠陪同，到最後一站國定古蹟城隍廟發送總統府紅包，碰上武漢肺炎疫情嚴峻，民眾排隊領紅包前，廟方工作人員用酒精消毒民眾手掌，領紅包過程不拍照不握手，黃敏惠全程拱手不握手。

副總統當選人賴清德高人氣又接地氣，領紅包時間不到，就有大批民眾在城隍廟前大排長龍，人龍一圈又一圈，等著領紅包，沾新當選副總統高人氣喜氣，賴清德由嘉義市長黃敏惠及新當選立委王美惠陪同抵達，受到城隍廟董事長賴永川等董監事熱烈歡迎，賴清德先入廟參拜城隍爺，再發送紅包。

發送紅包前，廟方工作人員拿酒精，讓民眾手掌消毒，領紅包過程不拍照不握手，排隊人潮中戴口罩的民眾比例明顯增加，黃敏惠拱手向民眾拜年，王美惠不斷向領紅包民眾說「恭喜!」，廟埕人潮不斷，熱鬧滾滾，共發送2000個紅包。

民俗新春迎財神，發大財是民眾希望，城隍廟董事長賴永川說，鼠是十二生肖之首，今年歲次庚子金鼠年，廟方特別設計「搖錢鼠」及「咬錢鼠」錢母，免費發送民眾，在民間若遇見咬錢鼠，是招財象徵，有帶來財源運勢意涵。